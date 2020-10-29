نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب التقاعد للمدنيين والعسكريين ورابط تحديث بيانات المتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف رواتب التقاعد حرصاً على الارتقاء بالمستوى المادي والاقتصادي للمتقاعدين، ومكافأتهم على ما أفنوه من سنوات في خدمة الأراضي السعودية، تعمل المؤسسة العامة للتقاعد على تقديم راتب شهري للمتقاعدين بالإضافة إلى صرف إعانة غلاء المعيشة التي تساعد المواطنين على تخطي الأزمات الاقتصادية التي قد يتعرض لها هؤلاء الأفراد الناتجة عن التعديلات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة.

موعد صرف رواتب التقاعد للمدنيين والعسكريين

مع اقتراب موعد صرف راتب التقاعد لشهر أكتوبر، ازدادت عمليات البحث حول موعد صرف رواتب المتقاعدين، والتي قررت المؤسسة صرفه يوم 25 من الشهر الميلادي مع تقديم هذا الموعد في حالة موافقة هذا اليوم مع العطلة الأسبوعية بالمملكة أو الإجازات الرسمية، لذا أعلنت المؤسسة عن هذه المواعيد في إطار جدول ثابت قامت برفعه على الصفحة الرسمية للمؤسسة على تويتر، ويذكر أن قيمة رواتب المتقاعدين بلغ قيمتها 81.7 مليار ريال سعودي استفاد منها ما يقرب من 1.2 مليون مستفيد.

تحديث بيانات المتقاعدين 1442

دعت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من خدماتها، وكذلك المتقاعدين إلى ضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم حتى يتم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، واستمرار تقديم الدعم، ويمكن تحديث هذه البيانات باتباع الخطوات الآتية: