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عمر شويل - جدة حساب المواطن يوضح أهم الاستفسارات الخاصة بتابع غير مؤهل والتسجيل فى ساند، حيث أكد برنامج حساب المواطن على الشروط اللازمة فى حالة “التسجيل فى ساند” أو وجود رسالة”تابع غير مؤهل” فى حالة طلب برنامج حساب المواطن من المستفيدين من تحديث البيانات وذلك عند تغير جديد فى البيانات الخاصة بالمستفدين، ومن أهم تلك التغيرات الجديدة هى التغير فى معدل الدخل الخاص بالمستفدين، لذا أوضح برنامج حساب المواطن الأسئلة والاستفسارات الواردة إليهم وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة يجب القيام بها، من أجل عدم تأثر استحقاق المستفيد فى فترة مراجعة الأهلية أو نتيجة وجود أى اختلاف في البيانات والمعلومات الخاصة بهم.

يؤكد دائما برنامج حساب المواطن على جميع المواطنين المستفيدين من الدعم بضرورة تحديث البيانات، إن وجد أى تغيير طارئ فى مصادر الدخل، حيث يتم تحديث البيانات من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، وتغير بيانات الدخل الخاصة بهم، والافصاح عن الدخل الجديد، ويذكر أن برنامج حساب المواطن وقف التسجيل فى البرنامج منذ فترة وبعدها بدأت تظهر بعض المشاكل لدى المستفيدين، ومنها ظهور رسالة “تابع غير مؤهل” حيث قام البرنامج بتوضيح الإجراءات اللازمة حتى لايتم إيقاف الدعم لدي المستفيدين، كما أوضح برقم حساب المواطن المجانى، من أجل الاستفسارات و الشكاوى حيث يترقب الكثيرون موعد إيداع الدفعة الجديدة بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

حالة تابع غير مؤهل

أكد برنامج حساب المواطن على المستفيدين فى حالة ظهور تابع غير مؤهل فيجب على المستفيدين الدخول إلى موقع حساب المواطن ثم القيام بتحديث البيانات وذلك بعد الإعلان عن نتائج الأهلية، حيث يحق له القيام بتقديم طلب اعتراض على النتائج من خلال دراسة الأهلية، وفى حالة مرور ثلاث اشهر على الاعتراض يتم إعادة التقديم للتابعيين.

ظهور حالة التسجيل فى ساند

أوضح برنامج حساب المواطن على الشروط اللازمة فى حالة التسجيل فى ساند، وذلك في حالة الظروف الراهنة التى تمر بها المملكة العربية السعودية من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما تقوم به المملكة من إجراءات تصب في مصلحة المواطنين والمقيمين ولا سيما بتحمل المملكة 60% من رواتب الموظفين لمدة ثلاث شهور، لذا يتساءل الكثيرون حول الشروط والأحكام الواجبة حول التحول إلى ساند والذى نتج عنه تغيير فى الدخل الشهري، الأمر الذي رد عليه خدمة برنامج حساب المواطن بضرورة اتخاذ الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني ca.gov.sa ثم على تفاصيل الطلب.

الضغط على تفاصيل الطلب.

الإفصاح عن الدخل.

تغير الحالة الوظيفة إلى لايوجد وظيفة.

مسح قيمة الدخل السابق.

كيفية إثبات الاستقلالية للفرد في برنامج حساب المواطن

كما أوضح برنامج حساب المواطن عن أهم الخطوات الواجب اتباعها من إثبات استقلالية الفرد ومن أهمها التالي:

تقديم صورة من عقد الإيجار للمتقدم.

تقديم مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد الكليات العسكرية أو المعاهد.

تقديم صك ملكية السكن ويجب أن يكون بإسم المتقدم.

فما أوضح برنامج حساب المواطن عن استمرار إضافة تابعين بعد الإعلان عن تعليق التسجيل الجديد للمتقدمين للحصول على دعم برنامج حساب المواطن والذي جاء منذ الإنتهاء من إيداع الدفعة 28 الخاصة بشهر مايو 2020، ونوه البرنامج إلي المستفيدين على ضرورة تحديث بيانات من أجل ضمان عدم إيقاف دعم البرنامج لديهم فى الدفعة المقبله والمقرر صرفها خلال ساعات قليلة.