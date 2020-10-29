صورة لرجال الدفاع المدني يؤدون الصلاة فوق جبل تنال الإعجاب

بلادي – الرياض :تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الخميس)، صورة لرجال الدفاع المدني يؤدون الصلاة فوق أحد الجبال عقب انتهاء إحدى المهام. وعبروا عن إعجابهم بالصورة التي نشرها “سناب الداخلية”، وظهر فيها 3 من منسوبي الدفاع المدني وهم يصلون وسط الصخور والأشجار. وكان رجال الدفاع المدني قد أخمدوا عددا من الحرائق خلال الأيام الماضية في كل من تنومة وفيفا والسودة.

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