الإبعاد للمقيم وغرامة 550 ألف ريال.. التشهير بمواطن ومقيم أدينا بالتستر التجاري في تجارة الأعلاف

بلادي – الرياض :شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية السورية لمخالفتهما نظام مكافحة التستر التجاري، حيث مكّن المواطن المقيم من مزاولة نشاط تجارة الأعلاف والمحاصيل الزراعية وتأجير المعدات بمحافظة طبرجل. وأوضحت الوزارة أن المحكمة الجزائية بسكاكا أصدرت حكماً بتغريم المخالفين 550 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب. وأضافت أن الحكم تضمن إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

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