يتيح 869 فيلا.. “سكني” يطلق مشروع النخبة بالدمام والأسعار تبدأ من 769 ألف ريال

بلادي – الرياض :أعلن برنامج “سكني” عن إطلاق مشروع “النخبة” الجديد شمال ضاحية الملك فهد بالدمام، وإتاحة حجزه إلكترونياً عبر منصة وتطبيق سكني الإلكتروني أو بزيارة مركز المبيعات في مقر المشروع.

وأوضح أن مشروع النخبة هو أحد المشاريع تحت الإنشاء في المنطقة الشرقية، والتي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتميز بموقع استراتيجي شمال حي ضاحية الملك فهد على مساحة 500 ألف متر مربع، ما يسهل الوصول إليه، ويضم 869 فيلا بنماذج مختلفة، تبدأ مساحاتها من 227 إلى 763 متر للوحدة، وبأسعار تبدأ من 769 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

من جهته، بين المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف السويلم، أن المشروع يوفّر تصاميم جاذبة تتوافق مع معايير برنامج “جودة الحياة” لإيجاد نمط حياة صحي للمواطنين من خلال تهيئة البيئة اللازمة وتعزيز مشاركة ساكنيه في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تنفيذ 27 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، توفّر أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، تتوزع في عدد من محافظات المنطقة بتصاميم ونماذج متعددة، تشمل “شققا – تاون هاوس – فللا”، وبأسعار مناسبة لتلبية تطلعات المواطنين ورغباتهم.