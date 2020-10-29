بلادي – الرياض :أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الفرق بين مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية المعبأة.
وقالت إن المياه المعبأة تنقسم إلى قسمين؛ النوع الأول مياه طبيعية معدنية معبأة، وهذا النوع يتم الحصول عليه من مصادرة الطبيعية مثل الينابيع وغيرها.
وأضافت أن النوع الثاني مياه الشرب المعبأة، وهي مياه معالجة ومخصصة للاستهلاك الآدمي وتحتوي على معادن طبيعية أو مضافة عن قصد.
وأشارت إلى أن النوعين يختلفان في محتواهما من الأملاح الصلبة الذائبة مثل أملاح البوتاسيوم والصوديوم، حيث تكون في المياه المعدنية كما هي في المصدر دون أي تغيير، بينما في مياه الشرب تتراوح من 100 إلى 500 جزء في المليون.
وأكدت الهيئة أن جميع منتجات المياه الموجودة في الأسواق خاضعة للوائح الفنية والمواصفات المبنية على تشريعات ونظم دولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الغذاء والدواء” توضح الفرق بين مياه الشرب والمياه المعدنية المعبأتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.