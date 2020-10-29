تركي آل الشيخ يؤجل عودته إلى الرياض بسبب ظرف صحي

بلادي – الرياض :أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أنه اضطر لتأجيل عودته إلى الرياض بسبب ظرف صحي طارئ. ونشر، اليوم (الخميس) عبر حسابه على إنستغرام، صورة ظهر فيها داخل المستشفى. وكان آل الشيخ قد حدد يوم السبت المقبل موعداً لعودته بعد رحلته العلاجية الطويلة في أمريكا.

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