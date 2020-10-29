“التقاعد”: 3 أجهزة خدمة ذاتية جديدة في الرياض لطباعة وثائق العملاء

بلادي – الرياض :قالت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الخميس، إنها طرحت أجهزة خدمة ذاتية لطباعة بعض الوثائق الخاصة بعملائها ذاتياً، في 3 مواقع بمدينة الرياض.

وأشارت إلى أن أجهزتها الذاتية تطبع بطاقة التعريف التقاعدية، وطباعة التعريف بالمعاش بأنواعه، بالإضافة إلى خطاب قبول الضم المشترك، وخطاب إثبات عدم وجود معاش تقاعدي، لتنفيذ كل الخدمات بيسر وسهولة.

وأتاحت الأجهزة الذاتية في 3 مواقع بمدينة الرياض، بالمقر الرئيسي لمؤسسة التقاعد بغرفة خارجية بجوار صراف البنك العربي، بالإضافة إلى العثيم مول بحي الربوة بوابة 2، والعثيم مول طريق خريص بوابة 3.