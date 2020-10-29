بلادي – الرياض :قالت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الخميس، إنها طرحت أجهزة خدمة ذاتية لطباعة بعض الوثائق الخاصة بعملائها ذاتياً، في 3 مواقع بمدينة الرياض.
وأشارت إلى أن أجهزتها الذاتية تطبع بطاقة التعريف التقاعدية، وطباعة التعريف بالمعاش بأنواعه، بالإضافة إلى خطاب قبول الضم المشترك، وخطاب إثبات عدم وجود معاش تقاعدي، لتنفيذ كل الخدمات بيسر وسهولة.
وأتاحت الأجهزة الذاتية في 3 مواقع بمدينة الرياض، بالمقر الرئيسي لمؤسسة التقاعد بغرفة خارجية بجوار صراف البنك العربي، بالإضافة إلى العثيم مول بحي الربوة بوابة 2، والعثيم مول طريق خريص بوابة 3.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التقاعد”: 3 أجهزة خدمة ذاتية جديدة في الرياض لطباعة وثائق العملاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.