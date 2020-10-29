الأمن البيئي يوضح الاحتياطات اللازمة عند إشعال النار في الغابات

بلادي – الرياض :حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من عدم الالتزام بالاحتياطات اللازمة عند إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات الطبيعية.

وأوضحت أن أبرز المخالفات تتمثل في عدم اتخاذ ما يمنع حدوث حريق أو ضرر بالغطاء النباتي، وإشعال النار قريباً من الأشجار، وعدم استخدام موقد.

وأشارت إلى أن عقوبة مخالفة إشعال النار في المراعي والغابات والمنتزهات البرية تتراوح من 500 ريال إلى 50 ألف ريال.