“المرور” يجدد التنبيه: عدم تثبيت لوحات المركبة في مكانها الصحيح يُعد مخالفة.. وهذه غرامتها

بلادي – الرياض :شددت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الخميس)، على قائدي المركبات باستخدام اللوحات النظامية والتأكد من تثبيتها في مكانها الصحيح.

وأكدت أن استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة يُعد مخالفة مرورية.

وأوضحت أن عقوبة المخالفة، غرامة مالية تبدأ من 1000 ريال إلى 2000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.