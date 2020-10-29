بلادي – الرياض :شددت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الخميس)، على قائدي المركبات باستخدام اللوحات النظامية والتأكد من تثبيتها في مكانها الصحيح.
وأكدت أن استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة يُعد مخالفة مرورية.
وأوضحت أن عقوبة المخالفة، غرامة مالية تبدأ من 1000 ريال إلى 2000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “المرور” يجدد التنبيه: عدم تثبيت لوحات المركبة في مكانها الصحيح يُعد مخالفة.. وهذه غرامتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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