نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة لشهر نوفمبر ورابط نتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تاريخ نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة دورة نوفمبر 2020 ومواعيد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي الدفعة الجديدة 2020 يهم قطاع كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، يتساءل الكثير من المستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن عن موعد صرف حساب المواطن كل شهر وكم متبقي على نزول حساب المواطن، حيث يتم صرف دعم حساب المواطن لمساعدة المواطنين على التغلب على ظروف الحياة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم في المملكة، ويشمل دعم برنامج حساب المواطن البنزين والكهرباء والأغذية الأساسية بعد صدور أوامر ملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين.

ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى تاريخ نزول حساب المواطن وكم باقي على نزول حساب المواطن للمستحقين في الدفعة الجديدة من حساب المواطن، ونقدم لكم رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق للدفعة الجديدة من حساب المواطن، فتابعونا من خلال موقعنا المتميز موقع ثقفني لمعرفة آخر أخبار عداد نزول حساب المواطن.

تاريخ نزول حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن كل شهر يكون في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، حيث تم تحديد مواعيد إيداع دفعات الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين من برنامج موعد صرف حساب المواطن مسبقا ضمن جدول زمني محدد، فسوف يتم صرف حساب المواطن لهذا الشهر يوم 10 مارس 2019، حيث تعتبر هذه الدفعة من دعم حساب المواطن هي ثالث دفعات حساب المواطن في عام 2019، ويستمر صرف الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن السعودي لمساعدة المواطن السعودي في مواجهة متطلبات الحياة والعيش في حياة كريمة، ويمكنكم معرفة مستجدات برنامج حساب المواطن السعودي من خلال الدخول على رابط آخر أخبار حساب المواطن، حيث نعلن من خلالها كل الأخبار الجديدة حول دفتر حساب المواطن ومواعيد صرف الدفعات.

تاريخ صرف حساب المواطن نوفمبر

أعلن برنامج حساب المواطن عبر صفحته الرسمية في تويتر عن موعد نزول حساب المواطن كل شهر، حيث ينتظر المستفيدين من دعم حساب المواطن والذين أنهم تسجيل بياناتهم في البرنامج قبل يوم 10 سبتمبر الجاري موعد صرف حساب المواطن دورة استحقاق الدفعة الحادية عشر وهي دفعة شهر أكتوبر لعام 2018، حيث سيتم إيداع الدعم النقدي في حسابات المستفيدين البنكية في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، فإن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الحادية عشر يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 الموافق 1 من صفر 1440 هجرية، وفي حالة وجود أية استفسارات أو أسئلة يمكنكم الإنصال على رقم هاتف حساب المواطن المجاني.

نتائج الأهلية حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2018 عن نتائج الأهلية الدفعة الجديدة (الدفعة الحادية عشر دورة شهر نوفمبر)، حيث أصبح متاح الإطلاع على نتائج الأهلية في دعم حساب المواطن من خلال الدخول على حساباتهم والضغط على القائمة الخاصة بدراسة الأهلية من خلال موقع حساب المواطن تسجيل دخول، كما أعلنت عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة.

المستفيدين من برنامج حساب المواطن

وأعلن برنامج حساب المواطن فيما سبق أنه سيتم إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال سعودي ضمن صرف حساب المواطن الدفعة الحادية عشر في حسابات المستفيدين من الدعم، كما تم إيداع 31 مليون ريال في حسابات المستفيدين ضمن تعويضات عن دفعات قديمة، أما عن عدد المستفيدين من البرنامج قال سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن أن بلغ عدد المستفيدين من دورة سبتمبر 3.6 مليون مستفيد، وعدد 8.5 مليون شخص تابع لرب الأسرة، حيث يبلغ إجمالي العدد النهائي للمستفيدين من دعم برنامج حساب المواطن 12 مليون بين مستفيد وتابع، ويمكنكم الاستفادة من حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة قيمة استحقاق حساب المواطن قبل موعد نزول الدفعة الجديدة من حساب المواطن..

تاريخ نزول حساب المواطن الدفعة الثانية عشر

أعلن الموقع الرسمي لحساب المواطن السعودي عبر تويتر عن موعد صرف حساب المواطن لشهر نوفمبر الدورة الثانية عشر 2018، حيث سيتم نزول حساب المواطن في حسابات المستفيدين من الدعم يوم 10 نوفمبر 2018 الموافق 2 ربيع الأول 1440، كما أعلن حساب المواطن عن فتح تقديم شكوى الاعتراض على حساب المواطن الدورة الحادية عشر دفعة شهر أكتوبر 2018 من خلال رابط حساب المواطن تقديم الاعتراض.

التسجيل في حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن أنه سيتم صرف حساب المواطن الدفعة الحادية عشر في حسابات المواطنين المستفيدين من الدعم يوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر 2018، كما أعلن برنامج حساب المواطن أن تسجيل حساب المواطن الدفعة الثانية عشرة مستمر، وسيتم إيداع حساب المواطن الدفعة الثانية عشر في شهر نوفمبر القادم، كما كان قد صدر فيما سبق نتائج الأهلية لحساب المواطن الدفعة الحادية عشر، ويمكن للمسجل تقديم شكوى الاعتراض على قرار عدم الأهلية في الحصول على دعم حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر بعد ظهور نتائج الأهلية، حيث يمكن تقديم الاعتراض على حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.