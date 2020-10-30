نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو ساند وموعد صرف رواتب ساند و شروط التسجيل في نظام ساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة تحركت محركات جوجل في البحث عن الاستعلام عن ساند برقم الهوية، والتحقق من أهلية المشترك من صرف مستحقات ساند التعطيل عن العمل بالمملكة العربية السعودية، وما هو ساند، وما هي حقوقي من ساند، وما هي شروط التسجيل في نظام ساند، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

ما هو ساند :

نظام ساند يعد خدمة تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وهذا النظام يقوم بتعويض المواطنين المتعطلين عن العمل بمبالغ شهرية، ولذلك يوجد شروط محددة.

أعلن خادم الحرمين الشريفين عن شمول العاملين السعوديين في تطبيقات التوصيل بتعويض ساند، لكي يتم الحصول على الدعم المالي ضد التعطل عن العمل، ولكن يوجد استثناء أن الدخل المالي الوارد إليهم استحقاق الدعم من ساند، ولذلك تم الإعلان على أن سوف يتم صرف تعويض ساند لهم بأثر رجعي عن الدفعات الماضية.

بالإضافة إلى ذلك أن يتم إيداع هذه المبالغ في حسابات العاملين بالمملكة العربية السعودية في حساباتهم البنكية للمستفيدين والمستفيدات من ساند، وفي الفترة الأخيرة تم الإعلان على أن يتم صرف أعانة نظام ساند للمتعطلين عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا، وعلى أن الدعم المادي لكل القطاعات التي تأثرت اقتصاديًا بعد (كوفيد-19) وأيضا تعطيل الكثير من القطاعات الخاصة عن العمل.

ومن الجدير بالذكر في الفترة الأخيرة تم مد فترة الإمدادات الحكومية، وإيقاف تحصيل الرسوم من منشآت القطاع الخاص المتأثرة بفيروس كورونا المنتشر، ولذلك سوف نعرض لكم مواعيد صرف رواتب ساند 1442هـ.

موعد صرف رواتب ساند 1442هـ :

تم الإعلان على أن موعد صرف رواتب ساند للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ولذلك سوف يتم إيداع راتب ساند حسب أيام الأسبوع والعطلة الرسمية، وفي حالة نزول رواتب ساند للمستفيدين في يوم السبت يتم إيداع الرواتب اليوم التالي يوم الأحد مباشرةً.

شروط التسجيل في نظام ساند :