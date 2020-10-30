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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الخير الجديد ب 100 ألف ريال من بنك سامبا السعودي بأسهل فترة سداد للسعودي والمقيم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل قصير الأجل من بنك سامبا السعودي أحد أهم التمويلات الشخصية الهامة التي عليها إقبال كبير من المواطنين السعوديين وغير السعوديين نظراً للتسهيلات التي يقدمها بنك سامبا للجميع، ويعتبر تمويل الخير تمويل بدون كلفة أجل من بنك سامبا متاح صرف لجميع القطاعات العاملة بالمملكة سواء قطاع حكومي أو شبه حكومي أو خاص فالتمويل متاح للجميع، ومن أسباب الأقبال علي التمويل قصير الأجل من بنك سامبا هو سهولة عملية السداد التي تناسب كل شخص يرغب في التمويل، وسوف نوضح لكم كيفية تقديم طلب تمويل قصير الأجل من بنك سامبا السعودي للفرد السعودي والفرد المقيم وذلك في التفاصيل القادمة.
مميزات تمويل الخير القصير الأجل من بنك سامبا السعودي
|
مبلغ التمويل
|
100.000 ريال
|
صرف التمويل
|
وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
|
فترة سداد التمويل
|
9 شهور
|
فئة المستفيدين
|
السعوديين – المغتربين
|
تمويل أخر
|
يمكن الحصول علي تمويل إضافي عند سداد 20% من أول تمويل
|
استفادة الورثة من الحصول علي تأمين شامل من عدم سداد قيمة القرض المتبقية عند التعرض للعجز أو الوفاة
شروط الحصول علي تمويل قصير الأجل من بنك سامبا السعودي
|
بيان
|
السعودي
|
المقيم
|
العمر
|
لا يقل عن 18 عام
|
لا يقل عن 18 عام
|
الراتب
|
لا يقل عن 5000 ريال
|
لا يقل عن 5000 ريال
|
مدة العمل
|
شهر
|
شهر مع إحضار مفردات الراتب الخاص بالعميل
خطوات الحصول علي قرض الخير قصير الأجل من بنك سامبا السعودي
يتم التقديم إلكترونياً للحصول علي التمويل قصير الأجل من بنك سامبا من خلال ملي طلب تمويل إلكتروني علي الموقع التالي: سامبا، ثم يتم طلب قيمة التمويل من خلال بعض الخطوات البسطية كالتالي:
- يتم إدراج جميع البيانات المطلوبة بالنموذج بداية من تسجيل الاسم كاملاً الخاص بكل عميل علي حده.
- يتم توضيح العنوان الشخصي، ورقم الجوال، ورقم الهوية الوطنية سواء للفرد للسعودي أو المقيم.
- تسجيل جميع المصروفات الشهرية التي يلتزم بها العميل أو أي التزامات شهرية لقروض أخري يتم دفعها.
- تحديد مبلغ القرض الذي سيتم الحصول عليه مع القيام بتحديد عدد شهور السداد التي سيلتزم بها العميل.
- التأكد من كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح دون أخطاء، ثم الضغط علي إرسال الطلب، وانتظار الرد من خدمة عملاء البنك خلال دقائق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل الخير الجديد ب 100 ألف ريال من بنك سامبا السعودي بأسهل فترة سداد للسعودي والمقيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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