نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك البلاد الشخصي الجديد 1442 بدون كفيل للوافدين والمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر قرض بنك البلاد الشخصي الجديد 1442 من أفضل برامج التمويل في البنوك المحلية بالمملكة واكثرها شعبية، وبنك البلاد هو من البنوك الإسلامية والشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية، تأسس في أوائل السنة الرابعة من القرن الحالي براس مال بلغ 7.5 مليار ريال سعودي، ويقدم البنك منتجات تمويلية وحلول مصرفية متعددة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ اللجنة الشرعية بالبنك؛ إيمانا منه بالدور الفعال الذي تلعبه البنوك السعودية في تنمية الاقتصاد والارتقاء بالأفراد والمؤسسات.

وتتنوع منتجات بنك البلاد ما بين الخدمات التمويلية للأفراد والخدمات التمويلية للشركات،بالاضافة إلى الخدمات الاستثمارية وخدمات الحوالات المالية، كما يتكون مصرف البلاد من شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في كل قطاعات المملكة، ويعمل المصرف من خلال استراتيجية هدفها تبني ثقافة الابتكار والمبادرة والحفاظ على علاقة الثقة والشراكة والمسئولية مع العملاء من الأفراد والشركات.

برنامج قرض الأسهم من بنك البلاد

يوفر البنك منتج مميز من منتجات التمويل الشخصي وهو برنامج تمويل الأسهم، وذلك من أجل مساعدة الفرد على سد الاحتياجات المادية والسلع مرتفعة السعر مثل مصاريف الزواج والتعليم وشراء أثاث المسكن , ويتميز برنامج قرض الأسهم المقدم من بنك البلاد بالعديد من المميزات التي تجعله في صدارة برامج التمويل المختلفة المتوفرة لدي البنوك التجارية بالمملكة وهي:

يمكن للعميل الحصول فورا على مبلغ تمويل يصل إلى 2 مليون ريال ضمن برنامج تمويل الأسهم المتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية والهيئة الشرعية.

المتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية والهيئة الشرعية. إمكانية شراء الأسهم الخاصة بأي شركة من الشركات المعتمدة لدي البنك.

تصل فترة أقساط التمويل إلى خمس سنوات وهي أقساط مرنة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل.

إمكانية السداد المبكر للأقساط، وأيضا إمكانية تأجيل قسط من كل عام، بالاضافة إلى إمكانية تأجيل الأقساط الأولي لمبلغ التمويل.

أيضا من مميزات برنامج قرض الأسهم من بنك البلاد، أنه يمكن للمواطنين والمقيمين الحصول على مبلغ التمويل عند استيفاء الشروط والمستندات، ولا يشترط وجود كفيل مع إمكانية تجديد التمويل، كما يوفر بنك البلاد برنامج تمويل الأسهم للمتقاعدين، مع إمكانية الحصول على مبلغ التمويل دون تحويل الراتب وذلك في حالة موظفي البنوك المحلية.

شروط الحصول على قرض بنك البلاد 1442

أما عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم بطلب التسجيل في برنامج قرض الأسهم من مصرف البلاد فتتضمن المتطلبات التالية:

أن يكون لدي العميل حساب جاري في بنك البلاد، وأن يكون العميل على راس العمل في إحدى الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص المعتمدة لدي البنك. يجب ألا يقل راتب العميل ثلاثة ألاف ريال بالنسبة للمواطنين السعوديين، و ثلاثة ألاف وخمسمائة ريال في حالة المقيمين. يجب ألا يقل عمر العميل عن ثمانية عشر عاما. دفع الرسوم الإدارية التي تقدر بنسبة 1% من مبلغ التمويل أو خمسة ألاف ريال أيهما أقل.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

وتتضمن المستندات المطلوبة للحصول على التمويل من مصرف البلاد الوثائق التالية:

صورة بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين أو صورة بطاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة للمقيمين. خطابين معتمدين من جهة العمل المنتسب إليها العميل، الخطاب الأول هو بتحويل الراتب الشهري، والخطاب الآخر هو لتعريف الراتب والمنصب وتاريخ الالتحاق بالعمل. تعبئة إقرار بالالتزامات الشخصية للعميل. يمكن التقدم للتسجيل في برنامج تمويل الأسهم من خلال تعبئة نموذج الطلب على الموقع الرسمي للبنك عبر قرض الأسهم بنك البلاد.

وبذلك نكون قد استعرضنا لكم بالتفصيل برنامج التمويل الشخصي عن طريق شراء الأسهم من بنك البلاد، وذكرنا بالتفصيل كافة المميزات التي يوفرها البنك لعملائه من خلال هذا المنتج التمويلي، وكذلك أوضحنا الشروط المطلوب توافرها في العميل للحصول على قرض بنك البلاد، بالاضافة إلى المستندات المطلوبة وطريقة التقديم للحصول على التمويل.