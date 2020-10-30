نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك الإمارات دبي الوطني 1442 بدون رسوم إدارية أو رسوم تكافل في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج التمويل الشخصي من بنك الإمارات دبي الوطني من منتجات القروض الشخصية المتداولة كثيرا بين عملاء البنك، وذلك نظرا لمبلغ التمويل العالي الذي يصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي، بالاضافة إلى الأقساط الميسرة ونسبة هامش الربح الثابتة على مدار 60 شهرا هي عدد أقساط التمويل، ويعتبر البنك من المصارف الإماراتية المعروفة حيث تم تأسيسه في العقد الأول من القرن الحالي بعد عملية الدمج التي تمت بين مصرف الإمارات وبنك دبي الوطني وله عدة فروع في الدول العربية والعالمية ومنها المملكة العربية السعودية.

ويقدم البنك منتجات مصرفية مبتكرة وحلولا تمويلية للعملاء من الأفراد والشركات، مثل القرض الشخصي وقرض السيارة وقروض المنشآت التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى برامج التمويل العقاري، ويعمل البنك في مجال الاستشارات الاستثمارية والخدمات المالية والرهن العقاري والتجارة والاستثمار والتامين وبطاقات الائتمان، ويقدم حلول إلكترونية عبر الهاتف لخدمة العملاء.

تمويل بنك الإمارات دبي الوطني الجديد

يتميز هذا المنتج التمويلي الإسلامي المقدم من بنك الإمارات بتوافقه مع الشريعة الإسلامية، بالاضافة إلى المبلغ العالي للتمويل وهو أعلى حد تمويلي بين البنوك الموجودة بالمملكة، ويصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي بدون رسوم تكافل، وتصل فترة السداد إلى 60 شهرا مع هامش ربح ثابت طوال مدة التمويل يصل إلى 5.75% سنويا.

ويقدم البنك إعفاء للعميل وأسرته ولا يلزمه باستكمال باقي مبلغ التمويل في حالة العجز الكلي أو الوفاة، كما يمكن تجديد التمويل بعد سداد 20% من مبلغ التمويل القائم، كما يمكن تحويل رصيد التمويل الشخصي من البنوك الأخرى المتعاقد معها العميل، وأعفى البنك العملاء من سداد قيمة الرسوم الإدارية لتخفيف الأثار الاقتصادية والمالية للأفراد والمنشآت والناتجة عن الوباء العالمي.

الشروط وطريقة التقديم على قرض بنك الإمارات

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من البنك الإمارات دبي الوطني تتمثل في المتطلبات البسيطة التالية:

خطاب تحويل الراتب مصدق من جهة العمل، على أن يتم تحديد الحد الأدنى لراتب العميل وفقا للملف الخاص بالعميل. يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عام مع إمكانية السداد المبكر، وذلك بشرط دفع تكلفة ثلاثة اشهر تحتسب على أساس الفائدة المتناقصة.

يمكن التقدم والتسجيل في طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، حيث يقوم العميل بتعبئة رقم الهوية الوطنية والاسم والجنس ورقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني، ثم الضغط علي تأكيد وانتظار الرد من البنك، وجدير بالذكر أن قرض بنك الإمارات دبي الوطني متاح بتحويل الراتب بمعدل نسبة سنوي يبدأ من %5.75، بينما يتوفر التمويل بدون تحويل الراتب بمعدل نسبة سنوي يبدأ من %8.61.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم بالتفصيل القرض الشخصي المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني، والمميزات العديدة التي يقدمها البنك لعملائه عبر هذا القرض الإسلامي، وذكرنا الشروط اللازم توافرها في المقترض، وطريقة التقديم على تمويل بنك الإمارات دبي الوطني.