التعليم وكورونا … الكاتبة الصحفية / رحاب الرفاعي

منذ تطور التكنولوجيا وما أحدثته الثورة الرقمية أصبحت الحياة الافتراضية جزءاً لا يتجزأ من الحياة الواقعية فمعظم البيوت لا تخلو من شبكة الإنترنت التي تتخطى الحدود المكانية والزمانية وتوصل الرسائل والمعلومات من خلال الأجهزة “بضغطة زر” أصحابها، وإثر التعايش مع جائحة كورونا ظهرت فئات الناس المختلفة التي تتفاعل مع التعليم الإلكتروني الذي فُرض عليهم ليكونوا داخل المجتمع الرقمي كباراً وصغاراً.

تساؤلات..

في الحقيقة باتت التساؤلات محيرة للبعض عن عودة الدراسة إلى طبيعتها بعد تحول الفصول الواقعية إلى افتراضية ووقوف الطلاب أمام معلميهم خلف الشاشات وتغير التجاوب والايماءات والحركات من لغة جسد إلى (رمز تعبيري) كالوجه الضاحك أو المندهش أو النجمة أو التصفيق للتشجيع والجواب الأمثل أن هناك من تطور استخدامهم للتكنولوجيا وتوسعت مداركهم من فئة كبار السن خلال هذه الفترة بسبب تطبيق عمليات التدريس ويعرفون باسم (المهاجرين الرقميين) أي الذين يستخدمون التكنولوجيا دون إتقان لغتها بينما الصغار وأقصد بذلك الطلاب عامةً في مختلف المراحل، يُعرفون ب(المواطنين الرقميين) لأنهم وُلدوا في عصر التكنولوجيا و واكبوها ولهذا تلقيهم للعلوم إلكترونيا سمة من سمات عصرهم ، فالجائحة ليست سبباً رئيسياً في ولادة التعليم الإلكتروني لكنها أبرزت بعض مزاياه ومنها :

-المرونة في حل التكاليف والاختبارات.

-الرجوع إلى الدروس المسجلة.

-الاتصال المتزامن وغير المتزامن مع المعلمين من خلال غرف الحوار.

-سرعة رد المعلم على جميع المشاركات المكتوبة في وقت واحد.

-إرفاق الملفات وتبادلها واستخدام الوسائط في الشرح وتنوع المصادر.

-توفر الكتب الإلكترونية إلى جانب الكتب المطبوعة والتخلص من حمل الحقائب و لكن كيف سينجذب الطلاب إلى الدراسة الحضورية مجدداً بعد زوال جائحة كورونا؟

دور المدرسة:

◾إثارة الحماسة

من المفترض أن تضع المدارس خططاً فعّالة ولا تقتصر على الوسائل التقليدية في التعليم لإثارة الحماسة في الطلاب وجذبهم كأن تستخدم

تقنية الواقع الافتراضي وهي عبارة عن تمثيل حاسوبي يصور العالم بشكل حقيقي ويتم التفاعل معه بالحواس.

أو تستخدم تقنية الواقع المعزز وتطبيقاتها التي تهدف إلى تعزيز البيئة الحقيقية بمعطيات افتراضية وتمزج بين الحقيقة والخيال من خلال إضافة معلومات على (الصورة الحقيقية) لتكتمل.

◾الدمج

يتم ذلك بجدولة المواد التي تُدرس عبر المنصة الافتراضية وكذلك الفصول الواقعية والتدرج في إقامة الأنشطة المدرسية.

◾التواصل

إلقاء الضوء على قصص الطلاب وتجاربهم مع ذويهم خلال فترة الجائحة والاستفادة من مقترحاتهم في مواجهة التحديات والأزمات لتعزيز التفكير الإيجابي وتخصيص ساعات للتواصل والنقاش الإلكتروني كل أسبوع بالإضافة الى إرسال استبانة لأولياء الأمور للتعبير عن آرائهم ومشاركاتهم فيما يتعلق بمصلحة ابنائهم.

دور الأسرة:

إن للأسرة دوراً هاماً في تهيئة الأبناء وتشجيعهم في شتى مجالات الحياة وذلك من خلال معرفة رغباتهم وميولهم ودعمهم عاطفياً والاستماع لشكواهم وتوجيههم وإسداء النصائح لهم القائم على اختيار الكلمات المناسبة للمواقف ولأعمارهم وعقولهم وسماتهم الشخصية.

◾التعبير عن مخاوف الدراسة:

إن انتقاء الآباء للكلمات بما يناسب السمات الشخصية للأبناء سيجعلهم واثقين من أنفسهم وقياساً على ذلك سيتهيأون نفسياً للمستجدات الدراسية التي تطرأ ويواجهون مخاوفهم ومشاعر القلق بالتعبير عنها إلى من حولهم بأريحية.

يقول الكاتب هاري ميلز في كتابه” فن الاقناع” قلما تكون الكلمات محايدة في تأثيرها لقد اكتشف العلماء أن الكلمات مليئة بالرموز.. والمقصود بالرموز شيء ما يثير رد فعل انفعاليا داخل أعماق اللاوعي.. وغالباً ما تحمل الكلمات معاني انفعالية تزيد على تعريفات المعجم

الجانب التحليلي:

◾السمات الشخصية للأبناء وأمثلة على ما يناسبها من العبارات:

١/ الانبساطي: مفعم بالحيوية ومندفع نحو النشاطات المختلفة ولديه العديد من الأصدقاء.

◾العبارة المناسبة: أعلم أنك ستستقبل معلميك وأصدقاءك بالفرحة وستكون مميزاً لأنك على قدرٍ من المسؤولية.

السبب: الميول إلى التعزيز.

٢/ المنفتح على التجارب: مبدع، أفكاره خارجة عن المألوف، فضولي.

◾العبارة المناسبة: تخيل أن تجد غرفة ألعاب إلكترونية في المدرسة.

السبب: الميول إلى التخيل والابتكار.

٣/ المجتهد: مثابر ومنظم والعمل بإتقان.

◾العبارة المناسبة: اضبط المنبه حتى تكون من أوائل الحاضرين في الصف.

السبب: الميول إلى الانضباط والتركيز على المهام.

٤ / القبولي: واثق من الآخرين ومتسامح وكاظم للعدوان.

◾العبارة المناسبة: سأحضر شطيرة لصد…