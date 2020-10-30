إختتام فعالية يوم الكفيف العالمي

شريفه المالكي – الطائف

محمد الرايقي – جدة

على شرف الأميرة البندري بنت محمد أقام جاليري مداد فن مساء الأحد 18 أكتوبر 2020 الحفل الختامي لليوم العالمي للعصا البيضاء ، تحت إشراف ومتابعة من الفنانتين التشكيليتين الأستاذة سلوى الرفاعي والأستاذة صالحه العساف ، تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبمشاركة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي .

بدأت فعاليات الحفل الختامي بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم للكفيف محمد سعد وكلمة لرئيس مجلس الإدارة بجمعية الإرشاد النفسي والأسري الأستاذ جزاء بن مرزوق المطيري وكلمة لجاليري مداد الفن قدمتها الفنانة التشكيلية الأستاذة سلوى الرفاعي وكلمة بالنيابة عن المكفوفين قدمها الأستاذ عبدالعزيز الشماسي وعرض مرئي للمعرض المصاحب للاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء ومسيرة لأبطال العصا البيضاء مع وصلة موسيقية من تأليف وتلحين الكفيف العازف منصور الشيخي ثم فقرة التكريم التي بدأت بتكريم عدد من أصحاب العصا البيضاء ثم تكريم راعية الحفل الأميرة البندري بنت محمد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثلها الأستاذ أحمد الصفح وشركة عبدالصمد القرشي التي تكفلت جميع الهدايا مثلها الأستاذ أحمد الكناني ومركز أدهم للفنون التشكيلية مثله الدكتور طلال أدهم والراعي الإعلامي صحيفة عكاظ وهيئة الإذاعة والتلفزيون مثلها الأستاذ حسين القيري وفريق المتحدون التطوعي مثله الأستاذ أيمن الغامدي والصحفي طالب بن محفوظ من صحيفة عكاظ وفريق تو هاندز مثله الأستاذة أشواق الصحفي والأستاذة لوجين العماري والفنانة التشكيلية فاطمة بامانع والإعلامي عبدالله الراجحي من صحيفة سبق ومقدم اللقاء الأستاذ محمد الرايقي .

وبهذا التكريم اختتمت الفعالية على وعد من القائمتين على جاليري مداد فن الأستاذة سلوى الرفاعي والأستاذة صالحة العساف بأنه سيكون في الأيام القادمة فعاليات ومناشط تخدم مجتمعنا وتدعم رؤية وطننا ٢٠٣٠

مع تقديمهما الشكر والتقدير للشيخ عبدالله الموسى صاحب فندق دوناتيلو .