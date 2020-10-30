نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض منتج آهل بستون ألف ريال بلا كفيل وفوائد من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض منتج آهل من الموضوعات المهمة التي سوف نشرحها لكم عبر موقع ثقفني نظراً لرغبة الكثير من السعوديين في الحصول على ذلك القرض بسبب ما يمتلكه من مميزات تمويلية مختلفة عن باقي القروض المتاحة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية فقرض آهل الميسر تابع إلى بنك التنمية الاجتماعية له العديد من المنتجات التمويلية في المملكة منها تمويل كتف وتمويل الترميم وتمويل الأسرة ويصل القرض إلى ستون ألف ريال سعودي بفترة سداد طويلة الأجل ويمكن التقديم عليه عبر الأونلاين عن طريق رابط الحصول على تمويل آهل الميسر لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة العربية السعودية التابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي والمعروف باسم ساما بالمملكة مميزات قرض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية متوافق منتجاته التمويلية مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء كان تمويل الأسرة وتمويل كنف وتمويل الترميم

تمويل آهل بأقساط مرنة وميسرة لمدة 5 سنوات حد أقصي لسداد القرض

قرض آهل ب60 ألف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل

تمويل آهل بدون فوائد ورسوم عند الموافقة على القرض

قرض بلا موافقة الكفيل للعاملين فقط بالقطاع الحكومي شروط قرض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية سن الموافق عليهم للتمويل من 18 سنة

لا يزيد عمر المتقدم السعودي عن 55 سنة ولا يزيد سن المتقاعديين عن 70 سنة

يلزم أن يكون المتقدمين مواطنين سعوديين الجنسية

توفير موافقة الكفيل الغارم ولا يلزم موافقة الكفيل للعاملين بالقطاع الحكومي بالدولة

للموافقة على طلب قرض آهل يلزم أن يتقاضي راتب شهري 2000 ريال سعودي

للمتقدم السعودي لا يوجد له مصادر تمويل أخرى

الأنتظام في سداد قرض آهل التمويلي

توفير الضمانات المطلوبة للموافقة على طلب قرض آهل

يتطلب أن يكون السعودي المتقدم ليس له قروض أخرى طريقة الحصول تمويلات آهل الميسرة من بنك التنمية الاجتماعية على المواطن السعودي الراغب في التقديم الدخول على الموقع الرسمي لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية المعروف سابقاً باسم بنك التسليف

الضغط على التمويل المناسب للمتقدم

التقديم على تمويل آهل عبر الإنترنت من خلال تعبئة كافة البيانات المطلوبة وأرسالها إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة

عند الموافقة على تمويلات منتج آهل يتم الذهاب إلى أي فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية لتكملة طلب التمويل و الحصول على القرض بدون فوائد أو رسوم

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