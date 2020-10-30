“الصحة”: تسجيل 20 وفاة و398 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء 404 حالات

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، تسجيل 398 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 346880 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إنه تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5383 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 404 حالات تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 333409 حالات، لافتة إلى أن هناك 8088 حالة نشطة حالياً، من بينها 766 حالة حرجة.