نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي يصرف تمويل سريع يبدأ من 5000 الآف حتي 2 مليون ريال | تمويلك الشخصي من بنك الراجحي خلال 30 دقيقة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بدون تحويل الراتب في السعودية تعد من القروض الأكثر بحثاً من بين أنواع القروض الأخري، ويعد بنك الراجحي من البنوك الرائدة والكبري في المملكة العربية السعودية, والتي يتيح الفرصة لكل المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة بمختلف الجنسيات الأخري للتقديم علي طلب تمويل شخصي من بنك الراجحي السعودي بدون تحويل الراتب الشهري لأي عميل, فيحتاج عملاء بنك الراجحي إلى التمويل الشخصي لتلبية أغراضه واحتياجاته سواء زواج أو شراء سيارة أو سداد ديون مختلفة وغيرها من الأشياء الضرورية التي يسعى كل عميل إلى تحقيقها عبر قرض الراجحي السريع.

ويتميز بنك الراجحي بتسهيل جميع الإجراءات علي العملاء, ووضع خطط مرنة للحصول علي التمويل بالمبلغ الذي يرغب به العميل، ويخضع التمويل الشخصي من بنك الراجحي عن الصرف إلى الشروط والأحكام الشرعية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية, وسنوضح لكم من خلال موقعنا طريقة التقديم علي قروض بدون تحويل الراتب من مصرف الراجحي السعودي.

التمويل الشخصي من بنك الراجحي السعودي

قروض بدون تحويل الراتب يتميز به مصرف الراجحي السعودي، والذي يقوم بتسهيل جميع الإجراءات والمتطلبات علي العملاء, حيث يسمح للعملاء سواء كانوا سعودي الجنسية أو للمقيمين من جنسيات أخرى بالمملكة العربية السعودية, ويتميز بسرعة حصولك علي التمويل الشخصي بمدة 30 دقيقة فقط بعد طلب التقديم علي التمويل مباشرة إلى المصرف.

ويصل قيمة التمويل الشخصي إلى 2 مليون ريال سعودي وهو الحد الأقصى لقروض مصرف الراجحي لجميع العملاء, وتصل فترة السداد الخاصة بالتمويل الشخصي إلى 5 سنوات من بداية الحصول على التمويل, ويتميز أيضاً بنك الراجحي السعودي بتوفير الأقساط البسيطة والمريحة للعملاء من أجل سهولة تسديد التمويل الشخصي.

طريقة التقديم علي طلب تمويل شخصي من بنك الراجحي السعودي

يستطيع جميع المواطنين والمقيمين تقديم طلب قروض بدون تحويل الراتب والحصول علي قرض شخصي سريع من مصرف الراجحي خلال 30 دقيقة، حيث يتم الدخول إلكترونياً علي الرابط التالي: طلب التمويل الشخصي.

ثم يقوم كل شخص بتسجيل جميع البيانات الشخصية والمعلومات المالية ومعلومات الاتصال من خلال النموذج، حيث يتم بالتفصيل كتابة أسم العميل الشخصي ورقم الهوية الوطنية الخاصة بكل فرد، ثم يتم تسجيل مبلغ التمويل الذي يسعى العميل إلى الحصول عليه ووفق حاجته، ثم تسجيل الأقساط الشهرية الأخري التي يلتزم بها العميل بدفعها شهرياً بأي بنك أخر أو بأي جهة خاصة إن تواجد.

ثم يقوم العميل بالضغط علي كلمة تسجيل، ومن بعد التسجيل يقوم العميل بانتظار الرد من مصرف الراجحي من خلال خدمة العملاء التابعة لمصرف الراجحي والذي يقوم بالرد بالموافقة علي طلب التمويل أو وجود بعض التسجيلات التي يجب قيام العميل بها، ويتم ذلك خلال وقت قصير من تقديم طلب القرض الشخصي.

وبذلك بعد إجراء الخطوات السابق ذكرها قد تم تسجيل بياناتك الخاصة علي موقع بنك الراجحي مثل تسجيل الاسم، ورقم الجوال، ومحل الإقامة، ورقم هوية الراغب في التمويل.

وتوضيح المبالغ الشهرية التي يلتزم العميل بدفعها، وتوضيح قيمة المبلغ الذي يرغب العميل في الحصول عليه ثم الضغط علي حفظ وطلب التمويل الآن، وستحصل علي تمويلك الشخصي خلال 30 دقيقة, ويجب تسديد الأقساط في الأوقات المحددة له حتي لا تقع أي غرامة من البنك علي العميل.