نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك التنمية الاجتماعية الجديد (نفاذ) بتمويل يصل لـ 120 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بنك التنمية الاجتماعية الجديد (نفاذ).. في إطار التسهيلات والتيسيرات التي يُقدمها خلال الفترة الأخيرة، أطلق بنك التسليف إمكانية الحصول إلكترونيًا على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية، استمرارًا لحزمة من منتجات التمويل الاجتماعي الجديدة التي تم توجيهها إلى الكثير من المواطنين، ويمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية لسد احتياجاتهم المختلفة، وكان أفضل ما أقدم عليه البنك، هو إتاحة الحصول على تلك التمويلات والقروض إلكترونيًا من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب للفروع الرسمية، وذلك من خلال استخدام أداة تفاعلية تمكنك من تحديد التمويل المناسب لك، أو عبر تحميل تطبيق البنك على الجوال من خلال منصات الهواتف الذكية المختلفة.

قرض الأسرة من بنك التنمية

ومن أجل الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية، لابد من توافق عدد من الشروط على الشخص المتقدم، من بينها دخول الابن ضمن حيز الأسرة ما لم يتجاوز عمره 24 عامًا وما لم يكن موظفًا أو متزوجًا، وهو ما ينطبق على البنك كذلك، مع إمكانية حصول المطلقة أو الأرملة التي تعول طفلًا فأكثر على هذا القرض أيضًا، بجانب كل من تجاوزت أعمارهم 55 سنة، مع العلم أن مبلغ القرض لا يقل عن الحد الأدنى للإقراض وهو 60 ألف ريال، شريطة إحضار كفالة من أي جهة حكومية أو موظفين بالمملكة، ويقل القرض تدريجيًا كلما تخطى سن المستفيد حاجز الستين عامًا فيما فوق، على أن يتم التسجيل كما أوضحنا من قبل إلكترونيًا، بجانب تقديم أصل نموذج 104 المعبأ والمطبوع من حساب طالب التمويل، مع استيفاء شرطي تقديم أصل رقم حساب الآيبان وتصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

وخطوات تقديم طلب الإعفاء أو الإلغاء

ومن ناحية أخرى، أتاح البنك، إمكانية تقديم بيان لإلغاء طلب القرض الذي تم التقديم عليه من قبل عبر البنك ذاته، وأوضح خلال منشور عبر موقعه الرسمي على تويتر، بأنه وبالرغم من أنه لا يمكن للشخص من إجراء تعديل على بيانات ومعلومات طلب التمويل بعد حفظه، إلا أنه بإمكانه إلغاء هذا الطلب من خلال حسابه على موقع البنك، والذي يمكن استيفاء هذا الطلب باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط: https://www.sdb.gov.sa/ar-sa .

. يلي ذلك الدخول على طلب التمويل.

ومنها الضغط على بيانات التمويل.

ثم النقر على إلغاء طلب التمويل.

قرض بنك التنمية الاجتماعية الجديد (نفاذ)



وبالتزامن مع قيامه برفع الحد الأعلى لراتب المقترض من 10 آلاف ريال إلى 12.5 ألف ريال، أطلق بنك التنمية الاجتماعية، رسميًا، منتج (نفاذ)، وهو أول منتج متخصص لتمويل الأعمال الحرة داخل المملكة، من أجل الوقف بجانب ممارسي الأعمال الحرة وذوي الحرف والمهارات المتخصصة، ويصل التمويل الخاص به إلى 150 ألف ريال، للمساعدة في تمويل مشروعاتهم، مع العلم أن قيمة المبلغ، تُحدد بناءً احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد.