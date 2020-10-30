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عمر شويل - جدة الاستعلام عن التامين الطبي في السعودية من الأمور الهامة التي يحتاج إليها كل مواطن والمقيمين خاصة وأن الأنظمة الطبية في المملكة العربية السعودية تغطي جميع احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية بشكل مستمر والاشتراك في التامين الطبي وتجديده عند انتهاء المدة الخاصة بة من الأمور الضرورية واللازمة فهو يتوقف عليه الكثير من الأمر المختلفة أبرزها انه لن تستطيع تجديد الإقامة الخاصة بك إذا كان التامين الطبي لم يتم تجديده أيضا.

الاستعلام عن التامين الطبى

بعد معرفة الجميع أهمية التامين الطبي الذي يوفره مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية أصبح الكثير يهتم ويحتاج إلي الاستعلام عن التامين الطبي لذلك وفر مجلس التامين الطبي هذه الخدمة بشكل إلكتروني لجميع الباحثين عنها ويمكنهم أيضا الاستعلام عن العديد من الخدمات الأخرى من خلال موقع مجلس الضمان الصحي بالسعودية.

التامين الطبي لجميع المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية ولا يقتصر التامين علي الأجانب فقط بل هو لجميع الأفراد بالمملكة وجميع المؤسسات توفر التامين الطبي لجميع العاملين بها مثل العمل في الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة أو الشركات شبه الخاصة جميعها توفر تأمين طبي لجميع العاملين بها وعلى الجميع الحصول عليه وتجديده في موعده، ولذلك إذا كنت بحاجة إلى معرفة المعلومات المتعلقة بوثيقة التامين الطبي ومشاهدة جميع التفاصيل الخاصة بها عليك أتباع الخطوات التالية فسوف نوضح لك كيفية الاستعلام عن التامين الطبي.

خطوات الاستعلام عن التامين الطبى برقم الإقامة

يمكن لجميع المواطنين والأجانب في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن التامين الطبي ومعرفة كافة المعلومات التي تتعلق بالوثيقة الخاصة بالتامين الصحي التي توفره المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين والمقيمين بها من أجل التخفيف في تكاليف الرعاية الطبية والحصول على الإسعافات بتكاليف منخفضة جداً طوال فترة صلاحية التامين الطبي ويمكن للجميع الاستعلام عن التامين الطبي من خلال الموقع الرسمي الخاص بـ مجلس الضمان الصحي ويمكن للجميع القيام بالخطوات التي سأقوم بتوضيحها في الخطوات الآتية للاستعلام عن التامين وهي:

توجه من خلال الهاتف أو الحاسوب إلي موقع مجلس الضمان الصحي .

. بعد دخولك إلي الصفحة الرئيسية للموقع قم بالنقر علي خيار الخدمات الإلكترونية، سوف تجدها عند النزول إلى أسفل الصفحة.

بعد الضغط عليها سيقوم الموقع بتحويلك إلي صفحة أخرى بها مجموعة من الخدمات المختلفة التي يوفرها الموقع للجميع.

قم بالضغط على خيار ” الخدمات الإلكترونية لشركات التامين ” بعد ذلك سيقوم بتحويلك إلي صفحة أخرى.

في هذه الصفحة ستجد العديد من الخيارات قم بالضغط على خيار ” الاستعلام عن تأمين الإقامة المميزة “.

سيقوم الموقع بتحويلك إلي صفحة جديدة وبها خانة فارغة لوضع رقم الإقامة أو رقم الجواز والاستعلام بعد ذلك.

بعد إدخال رقم الإقامة أو رقم الجواز قم بالضغط علي موافق وستظهر لك جميع المعلومات.

التأمين الصحي في السعودية

التأمين الصحي في السعودية هو أحد أهم الخدمات التي توفرها المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بها وجميع العاملين في مختلف القطاعات حتى تساعدهم في تأمين حياتهم الصحية طوال فترة الاشتراك في التامين الصحي وهناك ما يزيد عن 12 مليون مواطن مؤمن بالتامين الصحي الذي توفره السعودية، ويسعى مجلس الضمان الصحي بالسعودية إلى تطوير منظمة التامين الصحي وتوفير طرق رعاية وتامين أفضل لجميع المواطنين والمقيمين والعاملين في القطاعات الخاصة أو الحكومية.

استطاع مجلس الضمان الصحي أن يصعد بالتامين الصحي للجميع إلي مستويات أعلى وتوفير العديد من الخدمات الرائعة حيث أصبح التامين الصحي يشمل الفرد وجميع العائلة سواء مواطنين أو مقيمين في المملكة العربية السعودية وإضافة العديد من المنافع الجديدة في وثيقة التامين الصحي حيث يقوم مجلس الضمان الصحي بمراجعة الوثيقة كل ثلاث سنوات من أجل تطويرها وتوفير العديد من الخدمات الجديدة.