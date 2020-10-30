نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن وافد مكتب العمل برقم الإقامة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن وافد مكتب العمل أصبحت الآن إلكترونية، حيث تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العيد من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وهي الخدمات التي توفر العبء والجهد على المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين به، ومن الخدمات التي تقدمها الوزارة وأصبحت مميزة خدمة استعلام عن وافد مكتب العمل، وكذلك استعلام عن نقل خدمات وافد وهي خدمة تم إتاحتها بعد زيادة نسب البحث خلال الإنترنت عن وافد مكتب العمل، وسيستفيد كل من طرفي العلاقة من خدمة الاستعلام تلك حيث أن العامل سيعرف موعد انتهاء رخصة السفر، وكذلك صاحب العمل الذي يجب أن يستعلم منه عن أحوال العامل ومعرفة بياناته، وتقدم وزارة الموارد البشرية هذه الخدمات التي تتماشى مع سياسة الدولة ورؤيتها لـ 2030، وسعيها إلى ميكنة العمل الإداري، ورقمنة المجتمع، وسوف نوفر لكم خطوات استعلام عن وافد برقم الإقامة مكتب العمل.

الاستعلام عن وافد مكتب العمل

تصل نسبة العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية حوالي 42% من جملة الوظائف المتاحة بالمملكة، في حين يصل عدد العمالة الوافدة بالمملكة نحو 9.2 مليون شخص، حيث يمثلون 31% من إجمالي عدد السكان بالمملكة، وأمام هذا العدد الضخم أن تم توفير وسائل حديثة تتسم بالسرعة والكفاءة في تقديم الخدمة.

ومن ضمن الخدمات التي تقدمه وزارة العمل، خدمة الاستعلام عن موظف وافد في مكتب العمل، حيث يمكن الاستعلام برقم الإقامة أو بواسطة رقم الجواز أومن خلال رقم الحدود.

طريقة استعلام عن وافد