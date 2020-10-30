نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل أبشر عن طريق الراجحي مباشر وعبر الهاتف والصراف 1442 بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفعيل أبشر عن طريق الراجحي ، يعد مصرف الراجحي أحد أهم وأبرز، البنوك والمصارف داخل المملكة العربية السعودية، ونظرًا لخبرة مصرف الراجحي في التمويل، والتعاملات المالية والاستثمار، يتجه إليه الكثيرون بهدف الحصول على العديد من الخدمات المصرفية.

تفعيل أبشر عن طريق الراجحي

أطلقت وزارة الداخلية السعودية، منصة أبشر الإلكترونية، والتي تمثل نظامًا إلكترونيًا مهمًا، يساعد المواطنين والمقيمين وأي وافد على حد سواء، بتخليص كافة احتياجاتهم وخدماتهم، عبر تلك المنصة مثل؛ خدمة الجوازات، وكل ما يحتاجه الجميع من خدمات الأحوال امدنية، وكذلك أبشر توظيفـ وغيرها.

وتعود أهمية منصة أبشر، في الحد من عمليات النصب والسرقات والتزوير، التي كانت تتم مسبقًا، بالإضافة إلى تقديم يد العون لكل من يحتاج إلى إنجاز خدماته من المنزل، ومن تفعيل الحساب في البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية عن طريق مصرف الراجحي، يمكنك اتباع عددًا من الخطوات البسيطة.

طريقة التسجيل في أبشر للمواطنين والمقيمين

هناك عددًا من الطرق، التي توفرها الحكومة السعودية، سواء للمقيمين أو المواطنين، للتسجيل في منصة أبشر الإلكترونية، والتي تتضمن تلك الطرق:

قم بزيارة منصة أبشر، وسجل بياناتك بها مثل رقم هويتك، ورقم الإقامة، وبريدك الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اضغط زر التسجيل. انتظر الحصول على كود التفعيل، عبر رقم هاتفك المسجل بمنصة أبشر. قم بتأكيد طلبك للتسجيل في أبشر الإلكتروني، بوضع رمز التفعيل الذي تسلمته عبر جوالك، ثم قم بالدخول إلى حسابك برقم الهوية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.

تفعيل خدمة أبشر عبر الراجحي مباشر

ادخل إلى موقع مصرف الراجحي. اختر من القائمة المنسدلة، خدمة التشجيل في أبشر. قم بقراءة طبيعة الخدمة، ثم اضغط قبول، أو اضغط قبول مباشرة إذا لم تكن ترغب في القراءة. انتظر ظهور بياناتك كعميل، ثم اضغط أيقونة الاستمرار. عقب التأكد من إتمام تلك الخطوات، سوف يتم تفعيل الحساب عبر مباشر الراجحي، وانتظر وصول رسالة عبر جوالك، بها تفاصيل تفعيل الحساب.

تفعيل خدمة أبشر عبر الراجحي الصراف الآلي

قم بإدخال بطاقة مصرف الجراحي الخاصة بك، في الصراف الآلي. اختر من القائمة أمامك، عمليات أخرى. اختر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية –أبشر. تأكد أولًا أن بياناتك صحيحة، ثم اضغط استمرار، لتفعيل التسجيل عبر صراف الراجحي. بمجرد تفعيل التسجيل، سوف تصلك رسالة عبر جوالك، تؤكد لك إتمام التفعيل. كما يجيب الصراف الآلي أيضًا، عن سؤال كيف أعرف رقم حسابي في بنك الراجحي دون الحاجة لزيارة فرع البنك.

تفعيل خدمة أبشر عبر الراجحي عبر الهاتف المصرفي