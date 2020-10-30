نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنمية العقارية يعلن عن إيداع 542 مليون ريال دعم سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الساعات الأخيرة تزداد عمليات البحث حول برنامج سكني، حي أعلن صندوق التنمية العقارية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عن إيداع دعم سكني لهذا الشهر، حيث وصل إجمالي دعم المستفيدين من برنامج سكني خلال شهر أكتوبر حوالي 542 مليون ريال سعودي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا تفاصيل الإيداع لهذا الشهر، وكيفية الدخول على البرنامج للاستفادة من هذا الدعم.

أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن إجمالي شهر أكتوبر لهذا العام، حيث تم تخصيص دعم هذا الشهر من أجل أرباح عقود التمويل العقاري الذي يتم دعمه من قبل برنامج سكني، ومن الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين من البرنامج منذ لحظة الإعلان عنه من تحوله في شهر يونيو عام 2017 حتى شهرنا هذا أكتوبر 2020 أكثر من 23.9 مليار ريال سعودي.

وقد أوضح في ما سبق في بيان له، حيث قال “أنه مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي وعلى مدى ثلاثة أعوام ماضية، أحتل برنامج “القرض المدعوم” الصدارة الشهرية في تمكين المواطنين من المسكن الملائم، وما يؤكد ذلك إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وذلك من خلال نشرتها الإحصائية الشهرية للقروض العقارية لشهر سبتمبر الماضي، إذا سجلت البنوك رقماً تاريخياً من خلال توقيع أكثر من من 27 ألف عقد تمويلي منها 96% مدعومة من الصندوق العقاري بنسبة تصل إلى 100%”.

ونذكر من خلال هذا المقال أن منذ بدء هذا المشروع تمكن برنامج سكني من خلال المساهمات التي تمت مع بعض الشركات والجهات التمويلية مع أحدى البنوك ومؤسسات التمويل حيث تمكنت من مساعدة أكثر من 360 ألف أسرة سعودية في المملكة العربية السعودية، وأكد الصندوق على ضرورة حرصه على استمرارية الدعم وتسهيل وتبسيط كافة الإجراءات التي يلتزم بها المواطن للسكن، بالإضافة إلى البرنامج يقوم بتوفير كافة الاحتياجات التي قد يحتاج إليها المواطن السعودي في المنطقة في المملكة، ويمكن الدخول على بوابة سكني من خلال الرابط الرسمي للبرنامج والتمكن من الاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها مشروع سكني.