نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب رسوم المرافقين 2021 والفئات المعفاة من سداد هذه الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدماتٌ عديدةٌ وفّرتها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، “أونلاين” للمقيمين، يأتي من بينها طريقة حساب رسوم المرافقين 2021، وذلك من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة مقرات هيئة الجوازات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي توفرها الوزارة للمواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء، تيسيرًا عليهم وحفاظًا على وقتهم وجهدهم، إذ لا يحتاج الأمر سوى دقائق في أي وقت من اليوم، وذلك تماشيًا مع توجه المملكة في رقمنه جميع الخدمات المتعلقة بجميع المجالات، خصوصًا الجوازات والمرور والأحوال المدنية.

وهذه الخدمة يقوم بها الوافدين إلى المملكة، ليُقيم المرافقين بشكل قانوني، وحتى لا تفرض أي غراماتٍ، في حالة عدم السداد، خصوصًا أن هذه الخدمة يجري إنجازها بكل سهولة إلكترونيًّا، فيما يأتي ذلك بعد أن أقرّت المملكة في عام 2017، تحصيل هذه الرسوم ضمن برنامجها الخاص بتحقيق التوازن المالي في البلاد، إذ قررت تحصيل 100 ريال عن كل مرافق بداية 2017، على أن يرتفع بواقع 100 ريال سنويًّا حتى عام 2020.

طريقة حساب رسوم المرافقين 2021

وننشر من خلال موقعنا، طريقة حساب رسوم المرافقين 2021، خدمة للمقيمين في المملكة، ليتمكنوا من معرفة قيمة الرسوم المستحقة عليهم، وذلك من خلال بوابة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

على المقيم في بداية الأمر، الولوج إلى موقع حاسبة رسوم المرافقين (منصة مقيم) عبر شبكة الإنترنت.

كما يجب الدخول إلى إجراء مطلوب، ثم النقر على “تجديد الإقامة” أو الاستعلام.

في الخطوة التالية، يجب إدخال عدد التابعين المراد الاستعلام عن قيمة رسومهم، إضافة إلى مدة الإقامة وتاريخ انتهائها.

وفي النهاية، يجري النقر على “احسب” لتظهر أمامنا إجمالي الرسوم المستحقة بالريال.

الاستعلام عن المبالغ المستحقة على المرافق في السعودية

ويمكن للمقيم في المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن المبالغ المستحقة على التابع أو المرافق في السعودية، برقم الإقامة، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية، باتباع هذه الخطوات:

الولوج في البداية، إلى موقع وزارة الداخلية السعودية عبر الإنترنت.

يجري بعد ذلك اختيار المقيمين، ثم النقر على أمر الخدمات الإلكترونية.

ثم لا بد من النقر على “المزيد”، ليجري التوصل إلى خدمة التي نريدها.

بعد ذلك يظهر أمام المستخدم جميع خدمات الموقع المتعلقة بالجوازات، فيختار منها ما يُريد.

الفئات المعفاة من سداد الرسوم

هناك بعض الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين وهي كالتالي:-