متحدث الأمن العام يوجه رسالة للمواطنين والمقيمين بعد ضبط المتورطين في حريق جبل تنومة

بلادي – الرياض :وجه متحدث الأمن العام، العميد سامي الشويرخ، رسالة للمواطنين والمقيمين بعد ضبط المتسببين في حريق جبل تنومة المفتعل، والذي استمر لعدة أيام قبل أن تتمكن قوات الدفاع المدني من إخماده كليًا.

وأوضح، خلال حديثه للإخبارية، أنه تم ضبط المتورطين في الحريق بعد إجراءات الاستدلال والبحث والمتابعة من قبل السلطات الأمنية، مؤكدًا أن عمليات التحري والتقصي أوضحت أنهم من مخالفي أنظمة أمن الحدود.

وأضاف أن الأمن يعول على وعي المواطن والمقيمين النظاميين في المملكة، مؤكدًا أن من يقوم بالتعامل مع المقيم بطريقة غير نظامية يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع، خاصة أنه يمكن أن يرتكب أي جرم وليس لديه ما يخسره.

وأشار إلى أن خطورة المخالفين لنظام أمن الحدود ليست أمنية فقط، بل تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين النظاميين في المملكة، موضحًا أن التعامل مع هؤلاء المخالفين يستوجب التعاون من كافة شرائح المجتمع في الإبلاغ عنهم.