نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق اعتمرنا والرابط الرسمي لتحميله اسهل واسرع طريقة للتقديم على العمره بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تطبيق اعتمرنا منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وعملت السلطات السعودية على اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية من بينها توقف كلًا من الحج والعمرة إلى أن قامت الهيئة المعنية بشؤون الحجيج والمعتمرين إطلاق تطبيق “اعتمرنا” وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على كيفية تحميله من خلال الرابط الرسمي.
تطبيق اعتمرنا
يُعتبر تطبيق اعتمرنا من اهم التطبيقات التي تم إصدارها من قِبَل هيئة الحج والعمرة، وهو يختص بحجز مواعيد العمرة والحج تبعًا للمواعيد المتاحة، وذلك منعًا للتكدس والزحام كما يُمكن من خلاله أيضًا حجز موعد لزيارة البيت الحرام.
تحميل تطبيق اعتمرنا
منذ أيامًا قليلة تم إصدار الرابط الخاص بتحميل تطبيق اعتمرنا من على أجهزة أيفون أو تحميل تطبيق اعتمرنا على أجهزة الاندريد.
الإرشادات الواجب الالتزام بها عقب الحصول على تصريح الاعتمار، عقب حجز الميعاد المناسب لأداء العمرة والحصول على التصريح.
- ينبغي على المعتمر التوجه إلى المكان المُخصص لنقل زوار بيت الله الحرام.
- ومن ثم يقوم الموظف الذي تم تكليفه من قِبَل الوزارة بالاطلاع على التصريح الصادر عبر تطبيق اعتمرنا.
- ينبغي على المعتمر الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء القفازات والكمامة إضافة ً إلى التباعد الاجتماعي.
- ثم يبدأ المُعتمر بأداء مناسك العمرة وعقب الانتهاء يقوم بالتوجه إلى المكان الذي تم تخصيصه لتجمع المعتمرين.
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