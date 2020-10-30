نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق اعتمرنا والرابط الرسمي لتحميله اسهل واسرع طريقة للتقديم على العمره بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق اعتمرنا منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وعملت السلطات السعودية على اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية من بينها توقف كلًا من الحج والعمرة إلى أن قامت الهيئة المعنية بشؤون الحجيج والمعتمرين إطلاق تطبيق “اعتمرنا” وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على كيفية تحميله من خلال الرابط الرسمي.

تطبيق اعتمرنا

يُعتبر تطبيق اعتمرنا من اهم التطبيقات التي تم إصدارها من قِبَل هيئة الحج والعمرة، وهو يختص بحجز مواعيد العمرة والحج تبعًا للمواعيد المتاحة، وذلك منعًا للتكدس والزحام كما يُمكن من خلاله أيضًا حجز موعد لزيارة البيت الحرام.

تحميل تطبيق اعتمرنا

منذ أيامًا قليلة تم إصدار الرابط الخاص بتحميل تطبيق اعتمرنا من على أجهزة أيفون أو تحميل تطبيق اعتمرنا على أجهزة الاندريد.

الإرشادات الواجب الالتزام بها عقب الحصول على تصريح الاعتمار، عقب حجز الميعاد المناسب لأداء العمرة والحصول على التصريح.