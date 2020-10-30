نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيم المتواجد خارج المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة ، بعد أن اجتاح وباء كوفيد 19 العالم وأدي إلي إغلاق وتوقف جميع رحلات الطيران في مختلف دول العالم ومنها المملكة العربية السعودية التي توقفت فيها حركة السفر بشكل كامل، ومن المعروف أن المملكة تضم علي أراضيها عدد كبير من المقيمين الوافدين إليها ومنهم من خرج بتأشيرة خروج وعودة قبل توقف رحلات الطيران ولكنهم وجدو صعوبة في العودة إلى المملكة لمباشرة أعمالهم بسب أنتشار هذا الوباء، وحرصاً من الإدارة العامة للجوازات على مصلحة المقيمين مكنتهم من معرفة موعد انتهاء الاقامة كما أعلنت أنه يتمكن الوافد خارج المملكة والذي لديه تأشيرة خروج وعودة للملكة أنه يستطيع تمديد تلك التأشيرة ولكن مع توافر مجموعة من الشروط نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيم خارج المملكة

أعلنت الإدارة العامة للجوازات بالمملكة أنه لا بد من توافر عدد من الشروط كي يستطيع الوافد المتواجد خارج المملكة تمديد تأشيرته ومن هذه الشروط ما يلي:

أن تكون التأشيرة ذات صلاحية سارية. أن تكون الإقامة سارية المفعول. أن يقوم بتعبئة النموذج الإلكتروني المتواجد على موقع وزارة الداخلية بالمملكة من خلال خدمة التأشيرات. تصديق النموذج إلكترونياً من جهة العمل أو الغرفة التجارية. يتوجب تسجيل التاريخ الذي وافقت فيه وزارة الداخلية على طلب التمديد. أن يقوم بتسجيل جميع البيانات باللغة العربية ماعدا الأسماء بالنسبة للأشخاص الذين يحملون جنسيات غير عربية. أن تكون تجاوزت مدة بقاء الشخص المراد التمديد له خارج المملكة سبعة أشهر وذلك للمقيمين في المملكة للعمل أما بالنسبة للزوجة والأولاد فلابد أن تتجاوز ثلاثة عشر شهراً ،وعند عدم تجاوز تلك المدة المحددة يتم تقديم الطلب إلي السفارة مباشرة. عند تمديد تأشيرة زوجة المواطن السعودي الأجنبية يمكنه تقديم طلب التمديد في أي وقت دون اعتبار لمدة البقاء خارج المملكة وذلك بشرط أن تكون إقامتها سارية المفعول.

تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيم خارج المملكة

الدخول إلى خدمة التأشيرات الإلكترونية.

من الصفحة الرئيسية أضغط على تمديد تأشيرة الخروج والعودة.

تسجيل كل البيانات المطلوبة.

اضغط على التحقق من خلال النفاذ الوطني الموحد.

خطوات تمديد التأشيرة للتابعين