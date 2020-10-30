نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بموقع الوليد بن طلال للأعمال الخيرية للحصول علي وحدات سكنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل بموقع الوليد بن طلال, أصبح من الأمور التي تهم بعض الفئات من المواطنين و المقيمين في مختلف مدن و مناطق المملكة العربية السعودية من الأسر الفقيرة أو محدودي الدخل أو الأسر التي تضررت بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” في الفترة السابقة, و ذلك لمعرفة جميع التفاصيل الخاصة بطريقة التسجيل في البرنامج الخيري الخاص بالأعمال الخيرية التي يقدمها البرنامج و الاستفادة من تلك الخدمات التي يقدمها, و تضع مؤسسة الوليد بن طلال أهداف محددة من أجل المساهمة علي زيادة العمل علي رفع مستوي الأسر شديدة الاحتياج و التي تعاني من مشاكل اجتماعية و عدم القدرة علي العيش بحياة كريمة، و العمل علي تقديم كل حلول الإغاثة لهذه الأسر و تقديم كل يد العون لهم، وقد حددت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بعض الشروط الخاصة التي يجب توافراها في جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي مساعدات من أجل التسجيل في المساعدات المتاحة بالمؤسسة و مساعدتهم في الحصول علي الحصول علي وحدات سكنية أو سيارات, لرفع المستوي المعيشي للتك الأسر الأشد احتياجاً و التي تعاني من الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد و ذلك ليس علي مستوى المملكة العربية السعودية فقط بل علي مستوي جميع دول العالم .

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التسجيل بموقع الوليد بن طلال و رابط التسجيل

للتسجيل في موقع الوليد بن طلال للأعمال الخيرية و الاستفادة من البرنامج و الحصول علي وحدات سكنية أو سيارات يمكنكم اتباع بعض الخطوات التالية :

الدخول علي الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال للأعمال الخيرية.

عليك بكتابة جميع البيانات المطلوبة مثل اسم المستفيد , و كتابة رقم الهوية الوطنية .

عليك بكتابة البريد الالكتروني , و كتابة رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.

كما يمكنك تسجيل تلك البيانات علي الحساب الرسمي الخاص بالمؤسسة الخيرية علي تويتر.

بعد التأكد من كتابة جميع البيانات الخاصة بالمستفيد عليك بالضغط علي تسجيل.

عليك انتظار الرد من المؤسسة بنجاح و إتمام تسجيل بياناتك داخل المؤسسة .

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كما يمكن للراغبين في الاستفادة من برنامج الأعمال الخيرية المقدم من قبل مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الاتصال علي أرقام المكتب الخاص بسمو الأمير , للاستفسار و الرد علي الأسئلة الخاصة بكم بخصوص المساعدات المقدمة و طريقة الحصول عليها , و قد تم تحديد رقم خاص و هو 966112110000 ,كما قامت مؤسسة الأعمال الخيرية لسمو الأمير الوليد بن طلال بتوفير منصة إلكترونية للمستفيدين للعمل علي تسهيل التسجيل في المساعدات التي تتم من خلال المؤسسة لجميع السعوديين و الغير سعودين داخل المملكة العربية السعودية, و تعمل تلك المنصة علي حفظ معلومات المواطنين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم , كما يمكن الرد علي المواطنين في أسرع وقت لتلبية جميع احتياجاتهم.

التسجيل بموقع الوليد بن طلال و الشروط الواجب توافرها للحصول علي المساعدة من المؤسسة الخيرية