سعد السمو ونجاح السعد … بقلم / مسلط الغفيلي

النجاح لا يأتي صدفه النجاح ليس خطوة واحده , النجاح هدف وغايه وبعد النجاح هناك مراتب سمو ومجد وخدمة مجتمع وقبلها كلها خدمة وطن وولاة امر وحكام وشعب .. نعم .. هناك كثيرين بلغوا هذه المرتبة بشرف وقدموا كل شيء من اجل ان ينالوا هذه المكانة العالية من ثقة ولاة الأمر ويبلغوا اعلى مراتب السمو في خدمة وطنهم وعندما نجمع هذه المزايا الحميدة والأمجاد الكبيرة سنجد أن ابن الوطن البار الصادق المخلص أحد رواد النجاح وأحد الرجال الذين تفانوا في خدمة وطنهم وولاة أمر هذا الوطن العظيم حفظهم الله حتى نال ثقتهم بتعيينه عضوا في مجلس الشورى ورجل من رجال الرأي والمشورة، وصاحب الفكر النير والهدف السامي الشيخ / سعد بن صليب العضياني العتيبي .. ديوانية بلادي في حديث عنه من خلال هذا التقرير ..

يكفي أن تذكر الاسم ليتبادر لذهنك النجاح ويتبادر الى ذهنك الهدف السامي الذي وضعه نصب عينيه وهو خدمة الدين والوطن وولاة الأمر أخذ خطواته كنموذج للنجاح منذ كان

متعلم ثم معلماً ثم منصة لتجارب الناجحين ومستفيداً من دروسه , يمشي خطوة الألف ميل ويضع قدمه على عتبة قد قرأها وعرف موقع النجاح قبل أن يضع قدمه لأنه رجل بعد توفيق الله , يمتلك الثقة ويمتلك الفكر العلمي المؤسس على بعد النظر وسمو الهدف , لم يكن محظ صدفة أن ينال السمو في المكانة , ولم يحظى بثقة ولاة الأمر إلا أنه الرجل الكفو الذي يحمل الفكر النير والطموح العالي , ويملك من الرؤية ما يؤهله لخدمة الوطن في شتى المجالات.

وكان حريص على ذلك من قبل ان يتم تشريفه بعضوية مجلس الشورى حيث كانت مبادراته الوطنية

ومشاركاته المجتمعية والاجتماعية، شاهدًا على حسه الوطني وسعيه الحثيث في كل عمل وطني , وثمرة كل ذلك هو ثقة ولاة الأمر حفظهم الله وأعزهم ,وهذه بحد ذاتها وسام يفخر به كل مواطن , وشهادة للتاريخ تطرز بمداد من ذهب

يحظى بها من يجدون فيه كفاءة ويتوسمون فيه ما يساهم في تطوير هذا الوطن الغالي ومواطنيه المخلصين الأوفياء

, أعلم علم اليقين أن كل شخص حظي بهذا الشرف

حريص على خدمة دينه ومليكه ووطنه حتى قبل هذا التشريف ولم يكن يربطه بخدمة وطنه منصب ولا عمل بل محبة وولاء وأعلم أن كتاباتي وكلماتي لن تضيف له ولمن تم اختيارهم معه شيء , ولكن يستحق ان نفرح ونسعد ونبتهج بنجاحه وبقية الاعضاء لما حظوا به من ثقة ملكية من ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وأمد في عمره , ومن سمو ولي عهده الامين الأمير محمد بن سلمان أعزه الله وحفظه .