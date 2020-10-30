نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حافز طاقات وشروط التسجيل تحديث 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في حافز من الأمور التي يبحث عنها العديد من مواطني المملكة العربية السعودية، وهو برنامج قد تم إنشاؤه عام 2011 لمساعدة الباحثين عن عمل في المملكة من الرجال والنساء، ويتم دعمه بواسطة صندوق التنمية للموارد البشرية، ولا يقتصر حافز فقط على المساعدة في الحصول على فرص العمل وإنما أيضاً يتضمن إمكانية الحصول على دعم بقيمة 1500 ريال سعودي، وكذلك يمكنك من خلاله الحصول على تدريب مدفوع الأجر.

خطوات طريقة التسجيل في طاقات لأول مرة:

قد تكون غير مشترك في خدمة طاقات من قبل ولذلك يتوجب عليك التسجيل في موقع طاقات للاستفادة من الخدمات التي يقدمها ومن بينها برنامج حافز وإليك شرح طريقة التسجيل في طاقات:

في البداية قم بالدخول إلى موقع البوابة الوطنية للعمل طاقات.

في أعلى الصفحة ستجد قائمة بالدخول على القائمة ثم اختر مستخدم جديد.

ستظهر لك صفحة إنشاء حساب جديد ستظهر لك ثلاث مراحل للتسجيل وهي نوع الهوية والتفاصيل الشخصية والتحقق من الجوال.

ستجد أسفل المرحلة الخاصة بنوع الهوية رسالة تفيد بوجود جاهزية الهاتف لتلقي رسالة نصية تتضمن رمز التحقق الخاص بك، وكذلك ستجد رسالة تفيد بوجود تحديد نوع الهوية ما إذا كنت سعودي الجنسية، أو كنت غير سعودياً من أم سعودية اختر أحد الخيارين بحسب نوع هويتك ثم اضغط زر التالي.

بالضغط على التالي ستنتقل تلقائياً إلى المرحلة الثانية من التسجيل وهي مرحلة التفاصيل الشخصية، وفي هذه المرحلة عليك كتابة اسم المستخدم الخاص بك و رقم الهوية الوطنية وتاريخ ميلادك، وعليكَ ملئ جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة ومن بينها رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك لكي تتسلم رسالة التحقق عبره، يتوجب عليك في هذه المرحلة تحديد كلمة المرور الخاصة بك وتأكيدها وكذلك إنشاء رمز سري لنظام الرد الآلي ومن الأفضل أن تختار رقما سهل الحفظ، عليك الموافقة أيضاً على الشروط والأحكام ثم اختيار التالي.

في المرحلة الثالثة الخاصة بالتحقق من الجوال ستظهر لك رسالة تُفيد بأنه قد تم إرسال رقم التحقق إلى رقم الجوال الخاص بك، وعليكَ أن تكتب الرقم الذي أُرسل إليك في الخانة المخصصة لذلك ثم اختر تأكيد.

في حالة عدم وصول رمز التحقق إلى جوالك يمكنك الضغط على إعادة إرسال ومن بعدها كتابة الرمز والتأكيد، وستظهر لك نافذة تحوي رسالة مفادها أنه سوف يتم إرسال رسالة إلى بريدك الإلكتروني فور التأكد من معلوماتك لإتمام عملية التسجيل.

لإتمام عملية التسجيل يتم الدخول مرة أخرى إلى موقع طاقات عبر محرك البحث جوجل أو عبر الرابط السابق اختر القائمة النقطية في أعلى الصفحة ثم انقر زر الدخول.

ستظهر لك النافذة الخاصة بتسجيل الدخول إلى بوابة طاقات ، قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك وأعد كتابة الرمز المرئي ثم اضغط زر الدخول.

سيُطلَبُ منك تحديث البريد الإلكتروني قم بكتابة بريدك الإلكتروني في الحقل المخصص لذلك ثم انقر على زر إرسال.

ستظهر رسالة البريد الإلكتروني مكتمل، ثم تظهر نافذة تحديث التعليم اختر إضافة مؤهل علمي حدد مؤهلك العلمي والتخصص ودولة التخرج وبعد الانتهاء من ملء جميع البيانات المطلوبة انقر زر حفظ.

في الاختيار الخاص بالمؤهل العلمي اختر مؤهلك ونوعه هل تراكمي أم نسبة مئوية، بعد ذلك قم بإرفاق الشهادة العلمية التي حصلت عليها والتي تؤكد حصولك على هذا المؤهل وضع الشهادة في الملفات.

بعد ذلك اكتب عنوان ووصف الشهادة مثل “شهادة الثانوية أو شهادة متوسطة” أو غير ذلك ثم اضغط زر رفع ملف.

ستظهر رسالة تم حفظ البيانات بنجاح انقر على هذا الجزء ثم انقر حفظ وبعدها ستظهر الرسالة الخاصة بمراجعة المعلومات الخاصة اكتب بريد الإلكتروني ثم انقر زر تأكيد.

سيتم إرسال رابط التنشيط إلى عنوان بريدك الإلكتروني قم بتفحص الرسالة لتنشيط حسابك في طاقات.

محتوى الرسالة في بريدك يبلغك بضرورة التحقق من البريد الإلكتروني عند الضغط على رابط التحقق ستظهر نافذة إدخال رقم الجوال وبعد إدخاله والضغط على إرسال ستنتقل إلى التحقق من رقم الجوال ستصلك رسالة على جوالك بها رقم التحقق انقله في المكان المخصص لذلك ثم اضغط إرسال.

سيتم فتح صفحة أخرى قم بتحديد حالتك الاجتماعية ورقم جواز السفر وتاريخ انتهائه والنوع هل ذكر أم أنثى بعد استكمال جميع البيانات الأخرى المطلوبة اضغط حفظ عقب الضغط على زر استكمال البيانات.

ستظهر نافذة أخرى بها خيارين نعم أم لا اختر لا، بعد ذلك ادخل إلى القائمة النقطية واختر بعد ذلك علامة الصورة ثم انقر على المعلومات الشخصية ثم ابدأ في تعبئتها ستظهر لك عبارة تفيد بأن المعلومات الشخصية مكتملة اضغط بعدها على رمز القلم ثم ابدأ في تعبئة معلومات الحساب البنكي مع مراعاة وضع صفر في الخانات الخاصة بالدخل ثم اضغط على حفظ.

ستظهر رسالة مفادها أنك قمت بتغيير بيانات الآيبان ويجب كتابة رمز التحقق الذي وصلك على الجوال قم بكتابة الرمز ثم اضغط إرسال، وبعد ذلك اضغط حفظ.

سوف يظهر لك استبياناً انقر على الجواب المناسب لك في كل نقطة ثم اضغط حفظ.

ستظهر صفحة جديدة اضغط فيها على القائمة النقطية، ثم الصورة المصغرة ومنها اختر المعلومات الشخصية، ثم اضغط علامة القلم في صفحة إعدادات الحساب التي تظهر لك ثم استكمل البيانات المطلوبة واضغط حفظ.

اضغط على رمز القلم واختر المهن المهن المفضلة واضغط إضافة، بعد ذلك اكتب الدخل المتوقع واختر المدينة واستكمل البيانات المطلوبة ثم قم بالضغط على حفظ ثم ستظهر لك رسالة تم اكتمال المعلومات.

اضغط على القائمة النقطية ذات الشكل الثلاثي مرة أخرى وبعدها انقر على خدمات ثم السيرة الذاتية ثم استكمال بعض المعلومات.

ستظهر لك الصفحة الخاصة بالمهارات الإدارية أدخل المهارات الإدارية التي تتمتع بها ثم اضغط زر إضافة، ثم حدد نوع مهاراتك هل مبتدئ أم متوسط أم متقدم.

بعد ذلك فيما يخص اللغات حدد درجة مهارتك في اللغة متوسطة أو متقدمة ثم اضغط إضافة.

بجانب التدريب والشهادات المعتمدة اضغط أيقونة القلم ثم قم بملء البيانات واضغط على حفظ.

طريقة التسجيل في حافز الجديد:

استكمالاً للخطوات السابقة ستظهر رسالة تفيد بأن معلومات سيرتك الذاتية قد اكتملت بنسبة 90% قم بالضغط على القائمة النقطية الثلاثية واختر الخيار برامجنا ومنها اضغط على جميع البرامج للتقديم على وظيفة أو الحصول على حافز.

ستظهر صفحة بها حافز البحث عن عمل اضغط على تقدم هنا إذا كنت تريد التقديم في حافز البحث عن وظيفة.

أما إذا كنت تريد التقديم في حافز صعوبة الحصول على عمل يمكنك النزول إلى أسفل الصفحة قليلاً وستجد هذا الخيار متاحاً ويمكنك التقديم فيه للحصول على مساعدة مالية لمدة عام كامل بحيث تبدأ المساعدات بمبلغ 1500 ريال سعوديي خلال الأربعة أشهر الأولى، بينما يصير مبلغ المساعدة 1250 ريالاً سعودياً خلال الأربعة أشهر الثانية، أما عن الأشهر الأربعة الأخير فإن مبلغ المساعدة يكون 1000 ريال بهدف دعم عملية التوظيف.

حال ظهور رسالة تفيد عدم إمكانية التقديم بسبب أن بياناتك الشخصية غير مكتملة يمكنك الضغط على الأيقونة الخاصة بمعرفة تفاصيل المعلومات المطلوبة.

ستظهر لك نافذة محدد بها المعلومات المطلوبة لكي تكون قادراً على استكمال التقديم في برنامج حافز، في نفس الصفحة ستجد معلومات عن الحقل المفقود ومكان وجوده اضغط حسناً ثم انتقل إلى الحقل المطلوب واستكمل البيانات، ثم عُد إلى قائمة جميع البرامج للتقديم في حافز مرة أخرى باتباع الخطوات السابق ذكرها.

اضغط على علامة صح بجانب استبانة التوقعات ثم اضغط زر المشاركة في الاستبانة، انقر على حفظ ثم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبوابة الوطنية للعمل “طاقات”، ثم اضغط تقديم الطلب.

ستظهر رسالة الانضمام إلى البرنامج اضغط على تأكيد، وبذلك تكون قد أكملت طلب التقديم في حافز.

شروط التقديم في حافز صعوبة الحصول على عمل:

هو أحد البرامج التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية ويهدف إلى دعم الباحثين عن عمل للفئة العمرية من 20 إلى 60 عاماً ممن يجدون صعوبة في الحصول على وظائف، ويكون الدعم في صورة متكاملة حيث يعمل البرنامج على تدريب وتأهيل المستفيدين بالإضافة إلى منحهم مخصصات شهرية لمساعدتهم في سعيهم الجاد للحصول على العمل، ولا يتم قبول المتقدمين إلا بعد استيفاء جميع الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المستفيد ضمن الفئة العمرية من 20 عاماً وحتى 60 عاماً.

أن يكون مقيماً بشكل دائم داخل حدود المملكة العربية السعودية (وتقدر ب10 أشهر من السنة السابقة للتقدم).

أن لا يكون مستفيداً من إعانة البحث عن عمل أو مستحقاً لها عند تقديمه للطلب.

أن لا يكون المتقدم موظفاً أو عاملاً بأي من القطاع العام أو الخاص.

أن تكون لدى المتقدم القدرة على العمل وليس لديه موانع من العمل.

أن لا يكون من المستحقين لمعاش تقاعدي.

ألا يكون مستحقاً لأي مخصصات أو تعويضات ضد التعطل عن العمل.

ألا يكون المتقدم طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

ألا يكون لدى المتقدم أي نشاط تجاري.

ألا يكون لديه دخل ثابت يعادل قيمة المخصص المالي أو يزيد عليه.

ألا يكون مستفيداً من خدمات حافز البحث عن عمل أو مستحقاً لها وقت تقدمه بالطلب.

أن يكون قد أنهى مدة صرف حافز البحث عن عمل, ما لم تكن الخدمة قد تم إيقافها عنه بسبب تخطيه سن ال 35 عاماً.

أن يمضي المتقدم المدد التالية قبل قيامه بتقديم الطلب في حافز صعوبة الحصول على عمل:

ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية في حالة سبق قيامه بالعمل بأي من القطاع العام أو القطاع الخاص. أن يمضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة الفوق جامعية، أو الجامعية ، أو الشهادة الثانوية، أو ما يعادلها. أن يمضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة على هذه الدراسة أو هذا التدريب. أن يمضي سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة على هذه الدراسة والتدريب. أن يمضي المدة التي تحددها اللائحة -كحد أدنى- دون أن يخل بأي من التزامات المتقدم المستمرة المنصوص عليها في هذا التنظيم و اللائحة دون عذر يقبله الصندوق وذلك خلال الفترة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه.

طريقة التسجيل في حافز البحث عن عمل:

يعتبر واحداً من برامج تأهيل الشباب لسوق العمل وزيادة فرصهم في الحصول على عمل، يساعد البرنامج المتقدم بالعديد من برامج التأهيل والتدريب بالإضافة إلى منح مخصصات شهرية لمساعدته في البحث عن وظيفة.