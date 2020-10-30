“الجمارك” تحبط تهريب 3 ملايين ريال مخبأة داخل حقائب سفر عبر مطار الملك خالد بالرياض

بلادي – الرياض :أحبط رجال الجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض محاولتي تهريب مبالغ مالية مع مسافرين بلغ مجموعها ما يقرب 3 ملايين ريال كانت مخبأة داخل حقائب سفر. ونشرت الهيئة العامة للجمارك اليوم (السبت) مقطع فيديو للمبالغ المالية الكبيرة التي جرى إحباط تهريبها، وإحالة المتورطين فيها للجهات المختصة.

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