تمويل شخصي من شركة اكسترا السعودية واهم شروطه وطريقة التقديم

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عمر شويل - جدة تمويل شخصي من شركة اكسترا السعودية يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن افضل وابسط التمويلات الشخصية بشروط سهلة وبسيطة حيث يقدم العديد من البنوك في المملكة حزمة من الخدمات التمويلية التي يتوجه إليها بعض المواطنين السعوديين الذين يواجهون بعض الأزمات المالية أو الأسر التي أصبحت غير قادرة على تحمل مستوى المعيشة وتزايد وتزاحم المسؤوليات عليهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا و يلجأون بالتوجه إلى خدمات الدولة حيث أعلن الكثير من البنوك في المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين لتلبية احتياجاتهم الشخصية حيث تساعدهم على فتح مشروع العمل الخاص بهم الذي يعمل على زيادة مستوى الدخل المادي.

حيث تقدم شركة اكسترا السعودية حزمة من الخدمات التمويلية التي تتماشى مع جميع الطبقات في المملكة حيث تصل قيمة التمويل الشخصي إلى 30 ألف ريال سعودي حيث يبدأ التمويل من 4000 ريال سعودي.

حيث أنها تقدم هذا التمويل للمواطنين السعوديين والمتقاعدين والمقيمين داخل الأراضي المملكة العربية السعودية وتعد أيضا هي من اشهر وافضل الشركات التي تعمل على تقديم العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين حيث تقدم أيضا خدمات سهلة وبسيطة تتماشى مع الظروف المادية للمواطنين فهي تقدم تمويل شخصي يبدأ من 4000 ريال سعودي سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عن شروط كيفية الحصول على تمويل شخصي من شركة اكسترا السعودية وطريقة التقديم.

تمويل شخصي من شركة اكسترا السعودية واهم شروطه

أن يتراوح عمر المتقدم للطلب ما بين 21 عاما إلى 25 عاما.

الحد الأدنى للداخله الشهري لا يقل عن 12 ألف ريال سعودي.

أن يتراوح عمر المتقدم للطلب ما بين 25 و لا يزيد عن 60 عاما ولا يمكن أن يكون الحد الأدنى للدخله الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

بنسبة للمواطن السعودي:- أن يكون الحد الأدنى لمده خدمته في العمل لا تقل عن ثلاثة شهور.

وبنسبة للمواطن غير السعودي:- أن يكون الحد الأدنى لمده خدمته في العمل لا تقل عن عاما كاملا.

يجب أن يكون جهة العمل التي يعمل بها تكون معتمدة من برنامج تسهيل.

كيفية التقديم الحصول على التمويل الشخصي

قم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني شركه اكسترا للتمويل الشخصي حتى يحصل العميل التمويل بكل سهولة ويسر.