نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل و الاستعلام برقم الهوية والتحقق من الأهلية وموعد ساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة خاصة عن موعد صرف ساند هذا الشهر، وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، ولذلك سوف يتم الإعلان عن موعد صرف ساند، وخطوات التسجيل في ساند.

خطوات التسجيل في ساند :

يجب كتابة اسم المستخدم الخاص بك. يجب على المتقدم كتابة كلمة المرور الخاص به. يجب الضغط على مربع تقديم طلب الاستحقاق. يجب كتابة رقم الآيبان. يجب رفع الطلب.

ولذلك تؤكد الحكومة بالمملكة العربية السعودية على حرصها لتوفير دعم ساند في موعده الموحد كل شهر ميلادي، وهذا أمر ضروري بسبب (كوفيد-19) حيث أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بصرف استحقاق ساند للقطاع الخاص.

الاستعلام عن ساند برقم الهوية :

نظام ساند يعد خدمة تقدمها المملكة العربية السعودية، وهذه الخدمة للمتعطلين عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وتم اتضاح أن نظام ساند يقدم دخل شهرى للمشترك حتى يلتحق بعمل آخر، ولكن يوجد شرط أن ألا يزيد مدة ترك العمل شهور.

التحقق من الأهلية في ساند 1441هـ :

أعلنت المملكة العربية السعودية عن كيفية التحقق من أهليتك في نظام ساند برقم الهوية 1442 هجرياً إلكترونيًا، ويجب على جميع العاملين بالسعودية الاشتراك في النظام للأشخاص الذين ألا يتجاوز عمرهم عن 53 عاماََ، وعدم التمييز لجنس العامل، ويجب التأكد من إدخال جميع التفاصيل المقدمة لنظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن في حالة تقديم بيانات خاطئة العقوبات قد تصل إلى رد التعويضات للمؤسسة المختصة للدعم، ولذلك تم الإعلان عن طريقة التحقق من أهلية صرف ساند التأمين ضد التعطل عن العمل، وفي حالة التحقق من أهلية صرف ساند سوف يظهر لك المتقدم مستحقاََ أم لا.

طريقة التحقق من أهلية صرف ساند :

يجب الدخول على الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. يجب على المستفيد كتابة الاسم وكلمة المرور أيضا. يجب الدخول على أيقونة الخدمات الإلكترونية. يجب الضغط على خدمة تحقق من أهليتك لاستحقاق نظام ساند. يجب كتابة رقم الهوية الوطنية. يجب إدخال رمز التحقق.

موعد نزول رواتب نظام ساند، سوف يتم إيداع راتب نظام ساند يوم الأحد القادم الموافق 1 نوفمبر الشهر الجاري 2020م ، وأن نظام ساند هو خدمة تقدمها المملكة العربية السعودية للعاملين المتعطلين عن العمل بسبب انتشار فيروس كورونا.