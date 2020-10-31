نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يبدأ من 4000 ريال فأكثر من أكسترا بدون كفيل وبدون الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي يبدأ من 4000 ريال فأكثر من شركة أكسترا والمعرفة بشركة تسهيل للتمويل، حيث تعتبر من أفضل الشركات التمويلية علي مستوى المملكة العربية السعودية، وتقدم عرض مميز ويختلف عن ما تقدمه اي شركة أخري بالمملكة، حيث تقدم حزمة من الخدمات التمويلية التي لا تحتاج لوجود الكفيل، كما لا يحتاج لتحويل الراتب الشهري أيضاً، لذا فقد نقدم لكم من خلال موقعنا “موقع ثقفني الإخباري” أدق التفاصيل التي تهم العميل الراغب في الحصول علي تمويل شركة أكسترا والذي يصل الي 60 ألف ريال سعودي كحد أقصي وبفترة سداد تمتد الي 36 شهراً. مميزات التمويل الشخصي المقدم من شركة أكسترا يصل قيمة المبلغ التمويلي الي 60 ألف ريال سعودي كحد أقصي للتمويل. تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل. توفر الشركة فترة سداد تمتد الي 36 شهراً حسب قدرة العميل علي السداد. توفر الشركة تمويل شخصي متوافق مع احكام وقوانين الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من شركة أكسترا بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالعميل المتقدم/ إقامة العميل/ العنوان الوطني الخاص بالعميل/ GOSI. إذا كان المتقدم للحصول علي التمويل الشخصي متقاعد فيلزم تقديم شهادة من التأمينات الإجتماعية أو شهادة من المؤسسة العامة للتقاعد. إذا كان المتقدم للحصول علي التمويل الشخصي من العسكريين فيلزم إحضار بطاقة العمل وتعريف الراتب الشهري الخاص به. شروط التقديم للحصول علي التمويل الشخصي للقطاع الحكومي والقطاع الخاص إذا انحصر عمر العميل المتقدم ما بين 23 إلي 25 عاماً فيجب ألا تقل مدة خدمة العمل عن عاماً. إذا انحصر عمر العميل المتقدم ما بين 25 إلي 60 عاماً فيجب أن تكون مدة خدمة العمل لا تقل عن ثلالثة أشهر للسعوديين وعاماً كاملاً للمقيمين. ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 5000 ريال للمواطن السعودي و 8000 ريال للمقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية. أن تكون جهة العمل التي يعمل بها العميل معتمدة لدي شركة التسهيل للتمويل. شروط الحصول علي التمويل الشخصي للمتقاعديين ألا يقل الدخل الشهري للمتقاعد عن 5000 ريال سعودي. ألا يزيد عمر العميل عن 65 عاماً من تاريخ أخر سداد للأقساط. أن يكون العميل المتقاعد مشترك لدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد. شروط الحصول علي التمويل الشخصي للعسكريين ألا يقل عمر العميل العسكري عن 25 عاماً، ولا يزيد عن 50 عاماً. ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال سعودي. ألا تقل مدة خدمة العمل عن ثلالثة أشهر.

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