نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب في البنك الأهلي التجاري للمقيمين ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية يعد من أوائل البنوك السعودية العامة، وقد تم تأسيس البنك في عام 1953، و في الوقت الراهن يعتبر البنك الأهلي التجاري من أضخم البنوك في الوطن العربي عامة وفى المملكة خاصة، ويخدم البنك الأهلي كافة المواطنين والمقيمين في المملكة، كما انه من اكبر البنوك التي ساهمت في زيادة الاستثمار داخل دولة السعودية، وذلك نتيجة لما يقدمه البنك من خدمات بنكية و برامج تمويل تناسب كافة الفئات داخل المملكة .

البنك الأهلي التجاري في السعودية

يعتبر البنك الأهلي من اكبر البنوك في المملكة، وقد سعى ليزداد توسعا في فروعة حتي يخدم الكثير من العملاء الذين يصل عددهم إلى حوالى 3.3 مليون عميل، وقد أصبح عدد الفروع المخصصة للمصرفية الإسلامية إلى 512 فرع، ويقوم البنك بتشغيل ما لا يقل عن 2000 ماكينة صراف ألى و حوالى 12.806 منفذ بيع، وقدم البنك الأهلي عدد لا يستهان بها من الحلول والبدائل المصرفية، كما أنه أول من قدم صناديق الاستثمار .

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيم

يسمح البنك الأهلي للمقيمين بإنشاء حساب بنكى بدون شروط معقدة وبتسهيلات متنوعة، ولكي يتمكن المقيم من ذلك عليه بتباع الخطوات التالية :

يجب علي المتقدم لفتح حساب تقديم جميع الأوراق المطلوبة . عليك تقديم نسخة من جواز السفر ونسخة من البطاقة الشخصية . يلزم على المتقدم أن تكون كافة الأوراق المقدمة سارية . فيما يخص القصر المقيمين يلزم تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي لهم . يلزم لفتح حساب جاري للقصر تقديم قرار الوصاية عليهم .

مميزات فتح الحساب الجاري للمقيمين