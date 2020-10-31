نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي يعلن عن إمكانية الاستعلام إلكترونياً عن رصيد حسابك في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي ، نظراً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المملكة العربية السعودية يسعى مصرف الراجحي دائماً إلى تقديم الحلول والتسهيلات للعملاء حيث يتجه المصرف إلى جعل جميع المعاملات الخاصة به إلى أن تكون رقمية ويقدم المصرف الكثير من الخدمات والتمويلات الميسرة للمواطنين والقروض بدون كفيل وغيرها من المساعدات كما يقدم المصرف طريقة فتح حساب به أون لاين بدون والاستعلام عن رصيد حسابك إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المصرف أو أحد الفروع الخاصة به.

شروط وطريقة فتح حساب جاري في مصرف الراجحي

أن يكون لدي المتقدم بطاقة هوية سارية المفعول.

لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً.

الدخول على الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.

الإقرار والموافقة على شروط وأحكام المصرف.

الحصول على نموذج طلب فتح حساب جديد.

تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من جانب المصرف.

التأكد من صحة العنوان الوطني الذي قمت بتسجيله.

كتابة رقم الهاتف المسجل في أبشر.

ستصلك رسالة خلال رقم جوالك تتضمن تفاصيل حسابك الجديد.

مميزات فتح حساب جاري في المصرف

الحصول على جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من المصرف.

إن فتح حساب جاري في الراجحي يمكن من التسجيل في منصة أبشر.

يساعد في إمكانية إجراء التحويلات داخل المملكة والتحويلات الدولية.

يمكن من سداد المعاملات والفواتير الحكومية.

الحصول على كشف شهري لجميع المعاملات البنكية التي قمت بها خلال شهر.

الاستعلام عن رصيد حسابك الخاص بمصرف الراجحي إلكترونياً

يقدم المصرف خدمة الاستعلام الإلكتروني عن رصيد حسابك الخاص وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر لتسجيل الدخول إلى الحساب.

قم باختيار خدمة الأفراد.

قم بالضغط على رصيد الحساب.

كتابة جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

كتابة رقم الجوال المسجل به الحساب.

قم بكتابة رقم الحساب البنكي في الخانة المخصصة له.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار الاستعلام عن رصيد حسابك الخاص.

سوف تظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بحسابك من حيث قيمة رصيدك والدفعات وجميع المعاملات البنكية التي قمت بها وغيرها من الخدمات.

والجدير بالذكر أن مصرف الراجحي يقدم العديد من الخدمات الأخرى التي تهم كل عملائه وتعمل على تقديم الخدمات المصرفية بشكل شهل وميسر، فقد قام الراجحي بإطلاق خدمة من خدماته الجديدة وهي خدمة فتح المحفظة الاستثمارية لعملاؤه، وذلك وفقاً لشروط خاصة عن طريق موقعه الإلكتروني الخاص بالتداول وأهم هذه الشروط أن يكون لدى العميل حساب جاري في البنك والعديد من الشروط الأخرى.