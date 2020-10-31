نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع تكثيف للشعر بجانب تنعيمه بطريقة جديده جدا ومجربة تفيد العروس في اسبوع واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة سريعة لتكثيف الشعر، يعد الشعر الجميل والكثيف من أبرز علامات الجمال عند جميع السيدات ترغب كل سيدة في الحصول على شعر قوي وكثيف وصحي وهذا ما يدفعهم لاستخدام مستحضرات التجميل ولكن الأغلب منها لا يجدي نفع ولكن انتشر الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تكثيف الشعر وإليكم في السطور الآتية بعضاً من هذه الطرق.

طرق سريعة لتكثيف الشعر:

1- البيض:

يحتوي البيض على عدد كبير من الفوائد للشعر ويحتوي على كميات مناسبة من البروتين الذي يساعدنا في الحصول على شعر قوي ويتم تحضيره من خلال اتباع الطرق الآتية:

أخذ بيضة أو بيضتين حسب طول الشعر ويتم خلطهم مع بعضهم البعض في إناء.

يتم وضع الخليط على فروة الرأس وتركه عليها لمدة نصف ساعة.

القيام بغسل الشعر باستخدام المياه الدافئة والشامبو.

من الأفضل تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين من كل أسبوع.

2- عصير البصل:

يعد عصير البصل من أسرع الوصفات التي تزيد كثافة الشعر ويعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين الذي يعيد للشعر نموه ويمكن استخدام هذه الوصفة كالآتي:

1- القيام بتقطيع حبة من البصل الأحمر إلى قطع صغيرة للغاية ثم القيام بعصرها.

2- يتم وضع عصير الصبار على فروة الرأس وتركه عليها لمدة ربع ساعة وبعد مرور الوقت يتم غسل الشعر جيداً باستخدام كلاً من المياه والشامبو وستحصلين على النتائج المرغوبة.