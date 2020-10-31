نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بأقساط ميسرة 10 سنوات بدون كفيل لدى مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بأقساط ميسرة من ضمن القروض التي يقدمها مصرف الراجحي الذي يعتبر من أشهر المصارف وأفضلها وكما أنه حاصل على جوائز عديدة في الشرق الأوسط وخاصة في الأردن والسعودية وذلك لما يقدمه من خدمات تمويلية سريعة تخدم المقيم والمواطن بشكل عام مما جعل الجميع لديه أقبال عالي على منتجات المصرف بسبب الثقة المتبادلة واليوم سوف نشرح لكم تمويل شخصي لا يحتاج لموافقة الكفيل ويصل لثلاثون ضعف الراتب الشهري مع توفير فترة سداد طويلة الأجل تصل إلى عشر سنوات بدل من ثمانية سنوات وأتاح التمويل الشخصي التقديم عبر الإنترنت عن طريق رابط الحصول على قرض شخصي من الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي مميزات قرض شخصي بأقساط ميسرة لدى مصرف الراجحي القرض قائم على بيع سلع أو أسهم بالتقسيط مع حرية التصرف للعملاء لذلك هو متوافق مع أحكام الإسلام الشرعية

قرض شخصي يصل إلى 50,000 دينار عبر مصرف الراجحي

يتم الموافقة على ثلاثون ضعف الراتب للقطاع العام

الموافقة على خمسة وعشرون ضعف الراتب للقطاع الخاص

قرض لا يحتاج لكفيل غارم من أجل الحصول عليه

يمنح تأمين تكافلي على الحياة مع القرض الشخصي

أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 96 شهر بالقطاع العام و84 شهر بالقطاع الخاص

يوفر توحيد لجميع الأقساط في قسط شهري واحد عند القدرة على ذلك شروط قرض شخصي بأقساط ميسرة لدى مصرف الراجحي يحتاج لفترة عمل 6 أشهر للقطاع الخاص

للقطاع العام يحتاج فترة عمل ثلاثة أشهر والعسكريين يحددها مصرف الراجحي

للموافقة على طلب التمويل يلزم أن يكون صافي الدخل الشهري لا يقل عن 300 دينار للقطاع العام و400 دينار للقطاع الخاص المستندات والأوراق المطلوبة للموافقة على القرض الشخصي لدى مصرف الراجحي طلب التعريف بالراتب وتحويل المرتب الشهري بمصرف الراجحي

أثبات هوية الأحوال المدنية من أهم المستندات والأوراق المطلوبة للتمويل

كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور أخيرة من المتقدم للتمويل

يتطلب قسائم آخر 6 أشهر للموافقة على طلب القرض الشخصي

للموافقة على القرض الشخصي لابد أن لا يكون لدى العميل أي أقساط مطلوبة طريقة التقديم على القرض الشخصي لدى مصرف الراجحي الموقع الرسمي لدى مصرف الراجحي هو الموقع الذي نقوم بالدخول عليه لطلب التمويل الشخصي

نقوم بعد ذلك بالضغط على طلب التمويل الشخصي بأقساط شهرية ميسرة تصل إلى عشر سنوات

تعبئة البيانات المطلوبة وأرسالها عبر موقع مصرف الراجحي

بعد توافق الشروط والأحكام المطلوبة يتم الموافقة على طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي في المملكة الهاشمية الأردنية

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