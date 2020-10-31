نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تمويل السيارات من مصرف الراجحي تقسيط بدون شروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عروض تمويل السيارات من مصرف الراجحي مباشر وفق شروط ميسرة سواء لعملاء تحويل الرواتب أو عملاء البنوك الأخرى حيث يمكنهم تقسيط بدون شروط من مصرف الراجحي وفق ضوابط وقواعد محددة تلبي كافة الأذواق وتحقق تطلعات الجميع في امتلاك سيارة جديدة بالتقسيط من بنك الراجحي مباشر ودون وسيط.

أسعار السيارات الجديدة في السعودية

ارتفعت أسعار السيارات في السعودية خلال النصف الأخير من العام 2020 بعد زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة على السيارات لتصل إلى 15 % بدلا من 5 % الأمر الذي ألقى بطلال من البطء والتراجع على سوق السيارات في المملكة خلال الأشهر الأخيرة وارتفعت أسعار السيارات الجديدة في السعودية مثلما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة.

عروض تقسيط السيارات

سارعت البنوك وشركات السيارات في تقديم عروض تقسيط السيارات الجديدة من خلال تقديم بعض عروض تقسيط السيارات بهدف تشجيع المشترين وكسر حالة الركود التي شهدها قطاع السيارات واستجابت البنوك وبدأت في تسهيل إجراءات شراء سيارة جديدة بالتقسيط وذلك على النحو التالي:

تضمنت عروض تقسيط السيارات الجديدة تحمل المعرض نسبة 10 % من قيمة الضريبة المضافة حتى لا يشعر المستهلك بحدوث ارتفاع كبير في سعر السيارات الجديدة في السعودية.

تحمل المعرض نسبة 10 % من قيمة الضريبة المضافة حتى لا يشعر المستهلك بحدوث ارتفاع كبير في سعر السيارات الجديدة في السعودية. كما تضمنت عروض بعض الشركات بيع سيارات بالتقسيط بدون دفعة مقدمة وبدون رسوم إدارية.

الجزء الأكبر من العملية تمثل في تخفيض الفائدة على تمويل السيارات.

عروض تمويل السيارات من مصرف الراجحي مباشر

يقدم بنك الراجحي نوعين من تمويل السيارات هما :

تمويل الإيجار التمليكي. تمويل شراء السيارات بالمرابحة.

مزايا عروض تمويل السيارات من مصرف الراجحي

يحقق الإيجار التمويلي من مصرف الراجحي عدة مزايا منها ما يلي: