نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية المعروفة بشركة تسهيل للتمويل بالمملكة وهذا التمويل الشخصي أسس لكي يتفق مع إحتياجات العملاء المالية لدى اكسترا تسهيل ويتميز هذا التمويل بأقساط شهرية ميسرة ويبدأ قيمة التمويل الشخصي المقدم من 4000 ريال ويصل حتى 60000 ريال وتقدم شركة تسهيل للتمويل العديد من الباقات التمويلية المتنوعة وذلك لكي تسهل على العملاء أختيار أفضل المنتجات التمويلية التي تتناسب مع احتياجاتهم الشرائية
مزايا التمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى تسهيل للتمويل
- يتميز القرض الشخصي لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية بأن تصل قيمة التمويل إلى 60 ألف ريال
- يتميز أيضاً التمويل لدى تسهيل للتمويل بأنه تمويل بدون تحويل الراتب
- ويتميز بأنه تمويل شخصي بدون كفيل
- يتميز التمويل الشخصي لدى تسهيل للتمويل بمدة سداد طويلة تصل إلى 36 شهر
- هذا التمويل المقدم لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة
شروط الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب وبدون ضامن لدى تسهيل للتمويل
برنامج تسهيل للتمويل المقدم من قبل الشركة المتحدة للخدمات المالية حدد مجموعة من الشروط التى يجب توافرها لدى العميل المتقدم للحصول على التمويل وهي كما يلي
- يشترط أن يكون سن العميل المتقدم من 23 سنه إلى 25 سنه وذلك للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي ولابد أيضاً أن لا تقل فترة خدمتة عن سنه
- وإذا كان سن المتقدم من 25 إلى 60 سنه فيجب أن يكون قد عمل لمدة 3 أشهر للسعوديين وعام كامل للمقيمين وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص
- وللعاملين أيضاً بالقطاع الحكومي والخاص يجب ألا يقل الراتب للعميل عن 5000 ريال للسعوديين و8000 ريال للمقيمين
- يشترط ان تكون جهة العمل معتمدة لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية
- ويشترط للمتقاعدين أن لا يزيد السن عن 65 عاماً عند الإنتهاء من الأقساط وأن لا يقل دخله عن 5000 ريال
- ويشترط أيضاً على المتقاعدين الإشتراك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
- وللعاملين بالقطاع العسكري لابد ان يكون سن المتقدم لا يقل عن 25 سنه ولا يزيد عن 50 سنه وأيضاً لا يقل صافي راتبه عن 5000 ريال وأن لا تقل مدة خدمة الموظف عن 3 أشهر
طريقة التقديم للحصول على التمويل لدى تسهيل للتمويل
ويتم الحصول على التمويل الشخصي لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية بكل سهوله
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