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عمر شويل - جدة تمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية المعروفة بشركة تسهيل للتمويل بالمملكة وهذا التمويل الشخصي أسس لكي يتفق مع إحتياجات العملاء المالية لدى اكسترا تسهيل ويتميز هذا التمويل بأقساط شهرية ميسرة ويبدأ قيمة التمويل الشخصي المقدم من 4000 ريال ويصل حتى 60000 ريال وتقدم شركة تسهيل للتمويل العديد من الباقات التمويلية المتنوعة وذلك لكي تسهل على العملاء أختيار أفضل المنتجات التمويلية التي تتناسب مع احتياجاتهم الشرائية

مزايا التمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى تسهيل للتمويل

يتميز القرض الشخصي لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية بأن تصل قيمة التمويل إلى 60 ألف ريال

يتميز أيضاً التمويل لدى تسهيل للتمويل بأنه تمويل بدون تحويل الراتب

ويتميز بأنه تمويل شخصي بدون كفيل

يتميز التمويل الشخصي لدى تسهيل للتمويل بمدة سداد طويلة تصل إلى 36 شهر

هذا التمويل المقدم لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة

شروط الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب وبدون ضامن لدى تسهيل للتمويل

برنامج تسهيل للتمويل المقدم من قبل الشركة المتحدة للخدمات المالية حدد مجموعة من الشروط التى يجب توافرها لدى العميل المتقدم للحصول على التمويل وهي كما يلي

يشترط أن يكون سن العميل المتقدم من 23 سنه إلى 25 سنه وذلك للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي ولابد أيضاً أن لا تقل فترة خدمتة عن سنه وإذا كان سن المتقدم من 25 إلى 60 سنه فيجب أن يكون قد عمل لمدة 3 أشهر للسعوديين وعام كامل للمقيمين وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص وللعاملين أيضاً بالقطاع الحكومي والخاص يجب ألا يقل الراتب للعميل عن 5000 ريال للسعوديين و8000 ريال للمقيمين يشترط ان تكون جهة العمل معتمدة لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية ويشترط للمتقاعدين أن لا يزيد السن عن 65 عاماً عند الإنتهاء من الأقساط وأن لا يقل دخله عن 5000 ريال ويشترط أيضاً على المتقاعدين الإشتراك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية وللعاملين بالقطاع العسكري لابد ان يكون سن المتقدم لا يقل عن 25 سنه ولا يزيد عن 50 سنه وأيضاً لا يقل صافي راتبه عن 5000 ريال وأن لا تقل مدة خدمة الموظف عن 3 أشهر

طريقة التقديم للحصول على التمويل لدى تسهيل للتمويل

ويتم الحصول على التمويل الشخصي لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية بكل سهوله