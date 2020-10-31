نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض الترميم المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية هو أحد أهم البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية التي تحرص على تقديم الدعم لكثير من أبناء المملكة في صورة قروض أو تمويلات لأغراض مختلفة مثل الزواج أو تمويل لأصحاب الاكتشافات العلمية والأفكار التي تساهم في نهضة وبناء وتقدم المجتمع السعودي وأيضا تقدم تمويلات لترميم المنازل أو المباني لحمايتها من الضرر أو التلف.

قيمة قرض الترميم المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

تختلف قيمة التمويل حسب حالة المنشأة فمثلا لا تزيد قيمة قرض ترميم المنازل الطينية عن ثمانية عشر ألف ريال سعودي أما المنازل الشعبية فلا تتعدي القيمة ثلاثون ألف ريال سعودي بينما المباني الخرسانية لا تتجاوز قيمة التمويل ستون ألف ريال سعودي.

كيفية التقدم للحصول على قرض الترميم المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

يبحث الكثير من الراغبين في الحصول على أحد المنتجات المقدمة من البنك عن طريقة وإجراءات التقديم وتعتبر هذه الإجراءات سهلة وبسيطة حيث يتم التقدم للحصول على القرض إلكترونيا عن طريق الدخول مباشرة على موقع بنك التسليف وملئ كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة وسليمة ثم إرسالها إلي الموقع ويقوم البنك بالإطلاع على الطلب المقدم وعند توافر جميع الشروط والمستندات التي أعلن عنها البنك يقوم البنك بإعطاء الموافقة لحصولك على التمويل.

الشروط اللازمة للحصول على قرض الترميم المقدم من بنك التنمية الاجتماعية

تختلف بعض الشروط حسب حالة المتقدم من كونه موظف حكومي أو قطاع خاص أو شخص متقاعد أو ربه منزل وكل هذه الشروط موضحة بالتفصيل على الصفحة الخاصة بتمويل الترميم ومنها: