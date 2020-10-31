نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يمكن نقل لوحة مركبة إلى أخرى وما هي الإجراءات المتبعة في حال سرقتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل الإدارة العامة للمرور السعودي، على توضيح عدد من النقاط الهامة بصفة دورية إلى المواطنين من مالكي ومستخدمي المركبات داخل حدود المملكة العربية السعودية، حتى لا يكون المواطن على دراية تامة بكافة و جميع القوانين التي تساعده على الالتزام بالقواعد و اتباعها وعدم مخالفتها ، و الحفاظ على حقوقه في الوقت نفسه، وذلك من خلال الحساب الرسمي لإدارة المرور السعودي على موقع التغريدات ” تويتر”، و الذي كشف مؤخرا عن الشروط المطلوبة حتى يمكن نقل لوحة مركبة إلى مركبة أخرى وما هي الإجراءات التي يجب على المواطن أن يتبعها في حال تعرض إلى سرقة لوحة مركبته وفقدها، وهو ما سنوضحه معكم من خلال السطور التالية.

متى يمكن نقل لوحة مركبة إلى مركبة أخرى

وبداية فقد أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، عن الإجراءات النظامية التي يجب أن يتبعها المواطن عند قيامه بنقل لوحة إحدى المركبات إلى أخرى، و أن هناك عدة شروط لابد من توافرها أولا قبل البدء في العمل على تنفيذ تلك الإجراءات ، و الشروط هي :

أن تكون كلا المركبتين الذي سيتم النقل من إحداهما الى الأخرى، تتبعان لنفس الشخص.

أن يقوم المالك بتسديد الرسوم المطلوبة عبر الحساب البنكي الرسمي للمركبات الخصوصي، تحت اسم ” تغيير لوحات المركبة” و الرسوم هي: 400 ريال سعودي لكل مركبة،700 ريال سعودي للنقل الخاص لكل مركبة.

أما عن الشروط التي يجب توافرها لنقل لوحة مركبة إلى أخرى، فقد أكدت إدارة المرور بأنها كالتالي:

أن يتوافق نوع تسجيل المركبة مع تسجيلها لدى إدارات المرور المختصة .

أن يتم دفع وتسديد كافة الرسوم المقررة.

أن توضح رخصة سير المركبة على البيانات الخاصة بها و بيانات المالك .

وجود وثيقة تأمين للمركبة سارية المفعول.

ما هي الإجراءات المتبعة في حال سرقة لوحة مركبة أو فقدها

أما عن الخطوات الواجب اتباعها في حال تم سرقة لوحة المركبة، فقد أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي من خلال حسابها الرسمي في موقع التغريدات” تويتر”، ردا على استفسار لأحد المواطنين عن واقعة سرقة لوحة سيارته الخلفية، بأن هناك عدة إجراءات و هي كالتالي: