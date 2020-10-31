نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات وكم راتب الضمان للمرأة المطلقة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات يهم قطاع كبير من هذه الفئة من السيدات في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي للمطلقة، وتدعم برامج الضمان الاجتماعي الأسر الأكثر احتياجًا في المملكة، وتشمل راتب الضمان الاجتماعي دعم الكهرباء، كما تشمل معاشات الضمان الاجتماعي على بدل غلاء المعيشة والمساعدات الغذائية للأسر الفقيرة.

ونستعرض لكم من خلال هذا المحتوى على الإجابات الوافية حول كل الأسئلة حول التسجيل في الضمان الاجتماعي وما هي حقوق المرأة الطلقة من الضمان الاجتماعي والاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي للمطلقات، كما نرد على سؤال يتم تناوله بكثرة حول طريقة الاستعلام عن مبلغ المعاش الضمان الاجتماعي للمطلقات وكم راتب الضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة، فتابعونا.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط معاش الضمان الاجتماعي للمطلقات، حيث يجب أن تنطبق الشروط على المرأة المطلقة للحصول على راتب الضمان الاجتماعي، ويمكنكم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الضمان بعد الانتهاء من التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي، ويمكنكم الاستفسار عن كافة حقوق المرأة المطلقة من الضمان من خلال قنوات الاتصال الرسمية بالضمان، ونقدم لكم فيما يلي شروط استحقاق المرأة المطلقة لمعاش الضمان الاجتماعي في النقاط التالية:

يشترط أن تكون المطلقة غير موظفة “لا تعمل”. يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. ألا يزيد عمر المتقدمة عن سن 65 عامًا. يشترط ألا تقل عمر المطلقة عن 35 عامًا. يشترط ألا يكون للمرأة المطلقة أي دخل آخر. ينبغي على المرأة المتقدمة امتلاك حساب في البنك حتى يتم تحويل راتب الضمان الاجتماعي عليه. يشترط أن تكون المرأة مقيمة في السعودية بشكل كامل.

كم راتب الضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة

يتساءل الكثير عن مبلغ معاش الضمان الاجتماعي للمطلقات وحقوق المرأة المطلقة في الضمان الاجتماعي، لذلك حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراتب التي تحصل عليه المرأة المطلقة من معاشات الضمان الاجتماعي، حيث تحصل المطلقة على راتب بقيمة 1000 ريال سعودي، ويحصل الأبناء على مبلغ 300 ريال سعودي، كما تحصل المرأة المطلقة على بدلات أخرى من الضمان على النحو التالي:

دعم الكهرباء بقيمة 70 ريال سعودي.

حساب المواطن بقيمة 382 ريال.

تحصل المطلقة على 85 مساعدات غذائية.

بدل غلاء المعيشة بقيمة 50 ريال سعودي.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني

يمكنكم التواصل مع فريق خدمة المستفيدين بالضمان من خلال الاتصال على خدمة العملاء رقم الضمان الاجتماعي الموحد 19911، كما يمكنكم متابعة مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي من خلال صفحة الضمان الاجتماعي على تويتر، وفي حل وجود مشكلة في التسجيل أو الصرف يمكنكم التواصل من خلال الرمز البريدي 11157 أو من خلال خدمة تواصل معنا التي وفرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي في المملكة.

ينبغي على المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي تحديث الضمان الاجتماعي إلكترونيًا لسهولة التواصل مع مؤسسة الضمان والاستفادة من الخدمات المميزة التي تقدمها الموقع الرسمي للضمان على شبكة الإنترنت، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقلنا بعد تقديم شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات وعرض لحقوق المرأة المطلقة من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.