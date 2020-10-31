نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل بنك الرياض بالمرابحة 2020م بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك الرياض بالمرابحة من أهم برامج التمويل الشخصي التي يقدمها البنك لعملائه، حيث يقوم بشراء الأسهم بالنيابة عن العملاء، ويكون الخيار للعملاء في تحويل هذه الأسهم لمحفظته الاستثمارية، أو تحويل هذه الأسهم لحسابة الجاري، والبنك يقدم تمويل المرابحة لجميع السعوديين سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي، أو في قطاع الشركات الحكومية، أو القطاع الخاص، أو موظفي الشركات الكبرى، وموظفي الجهات الغير مدرجة، والمتقاعدين، والمقيمين، وموظفي القطاع العسكري، ويقدم البنك تمويل المرابحة لموظفي البنوك بدون تحويل الراتب، ويستطيع أي مواطن سعودي الحصول على التمويل من خلال موقع بنك الرياض الإلكتروني، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بشرح شروط الحصول على قروض بنك الرياض.

شروط تمويل بنك الرياض بالمرابحة لموظفي القطاع الحكومي

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في الحصول على قروض مصرف الرياض وهى كالآتي:-

لا يقل عمر المواطن الذي يريد الحصول على تمويل المرابحة أو تمويل التورق عن 18 سنة. لا يقل صافي الراتب الشهري الذي يحصل علية عن 3000 ريال سعودي. لا يشترط البنك توفر مدة خدمة لموظفي الحكومة. قيام العميل بإيداع الراتب الشهري لدى بنك الرياض من خلال نظام سريع.

مميزات تمويل المرابحة لموظفي الحكومة

هناك العديد من المميزات التي يوفرها قرض مصرف الرياض بالمرابحة وهى كالآتي:-

القرض يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية.

هامش الربح الذي يحصل عليه البنك تنافسي.

مدة تمويل المرابحة من بنك الرياض تصل إلى 5 سنوات.

تصل إلى 5 سنوات. يقوم البنك بإعفاء الورثة من تسديد باقي أقساط التمويل في حالة وفاة العميل لا قدر الله إذا كان الراتب محول على البنك.

يتم الموافقة السريعة المبدئية على قيمة قرض بنك الرياض.

شروط تمويل بنك الرياض بالمرابحة بدون تحويل الراتب

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على قروض بنك الرياض بدون تحويل الراتب وهى كما يلي:-