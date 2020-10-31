نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم في وظائف وزارة العدل 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار النهوض بالمملكة العربية السعودية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على البطالة بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، تسعى معظم الوزارات لتقديم فرص عمل حقيقية للشباب، من بينها وظائف وزارة العدل 1442 حيث أعلنت عن توافر وظائف شاغرة بالمرتبة السادسة والسابعة والثامنة، وقد حددت بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف؛ حيث أنه سيتم المفاضلة بين المتقدمين وفقًا لهذه الشروط.

شروط وظائف وزارة العدل 1442

أعلنت وزارة العدل عن توافر بعض الوظائف الشاغرة عبر بوابة التوظيف، وقد حددت الشروط التي سيتم الاختيار من بين المتقدمين بناءً عليها، كالآتي:

ألا يكون قد سبق وتقدم لوظائف وزارة العدل وأجرى المقابلة الشخصية.

أن يخضع لاختبار القدرة المعرفية ويجتاز بنسبة لا تقل عن 80%، وذلك بالنسبة للحاصلين على شهادات البكالوريوس والماجستير.

القيام بتقديم السيرة الذاتية.

إرفاق كافة الشهادات التي حصل عليها بصيغة pfd.

القيام بمعادلة شهادة التخرج من وزارة التعليم السعودي، وذلك بالنسبة للحاصلين على شهادات من خارج المملكة العربية السعودية.

التأكد من صحة المعلومات المسجلة في النموذج الإلكتروني بما يتفق بالشهادات والوثائق المرفقة.

القيام بتقديم برنت التأمينات، وذلك بالنسبة لأولئك الذين عملوا بالقطاع الخاص.

العمل على تقديم شهادات خبرة في مجالات العمل بالتأمينات الإجتماعية.

خطوات التقديم على وظائف وزارة العدل 1442

أتاحت وزارة العدل موقعها الإلكتروني للتقديم على الوظائف الشاغرة، وكذلك إعلان النتائج أيضًا سيكون عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ويتم التقديم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية لوزارة العدل. الدخول إلى صفحة التوظيف من خلال النقر على أيقونة التوظيف الكائنة في نهاية الصفحة. النقر على خيار بوابة التوظيف في القائمة الجانبية على يسار الصفحة. النقر على خيار الدخول إلى المسابقة الوظيفية. الموافقة على الشروط والتعهد. النقر على خيار الدخول. القيام بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة. القيام بإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة. النقر على أيقونة تأكيد التقديم.

المستندات المطلوبة في وظائف وزارة العدل

عند القيام بالتقديم على الوظائف الشاغرة يجب رفع المستندات المطلوبة، والمتمثلة في: