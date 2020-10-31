“الزعاق” مبشراً بأول حالة مطرية في الوسم: الليلة تبدأ وغداً تؤثر

بلادي – الرياض : توقّع الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن يشهد هذا الأسبوع بدء أول حالة مطرية في الوسم على شمال وشمال غرب السعودية لهذه السنة “من متوسطة إلى خفيفة”.

وقال “الزعاق”: تبدأ تأثيراتها الليلة على البحر الأحمر، وغداً الأحد تؤثر على بعض نواحي #طريف #عرعر #تبوك #الجوف وشمال منطقتي #المدينة #حائل بتمرحل زحزاح يمتد إلى الخميس تقريباً.