بلادي – الرياض : توقّع الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن يشهد هذا الأسبوع بدء أول حالة مطرية في الوسم على شمال وشمال غرب السعودية لهذه السنة “من متوسطة إلى خفيفة”.
وقال “الزعاق”: تبدأ تأثيراتها الليلة على البحر الأحمر، وغداً الأحد تؤثر على بعض نواحي #طريف #عرعر #تبوك #الجوف وشمال منطقتي #المدينة #حائل بتمرحل زحزاح يمتد إلى الخميس تقريباً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الزعاق” مبشراً بأول حالة مطرية في الوسم: الليلة تبدأ وغداً تؤثر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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