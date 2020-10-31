اعتبارًا من الغد.. “المياه”: دمج منطقتي المدينة وتبوك تحت مسمى القطاع الشمالي ‏الغربي

بلادي – الرياض :تبدأ شركة المياه الوطنية، اعتباراً من غد (الأحد) دمج إدارتي منطقتي المدينة ‏المنورة وتبوك تحت مسمى القطاع ‏الشمالي الغربي التابع لنطاق عمل الشركة.‏

وقالت الشركة إنها تستهدف دمج 13 إدارة عامة لخدمات ‏المياه في المملكة في 6 تجمعات مناطقية “قطاعات”، لتحقيق ‏مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030، ‏وما تضمنته من إعادة هيكلة قطاع توزيع المياه وإشراك القطاع ‏الخاص.

وأوضحت الشركة أن إعلان الدمج يأتي وفق جدول زمني معتمد ‏من وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوفير بيئة حديثة من الممكّنات ‏الإدارية والتقنية، ورفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًا وفنيًا وتقنيًا ‏لتحفيز إشراك القطاع الخاص من أجل الوصول إلى تنافس يحقق ‏التوازن في مستويات تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية.‏