“الاستثمارات العامة” يستثمر نصف مليار دولار في صندوق البنية التحتية للألياف الضوئية الرقمية بالهند

بلادي – الرياض :استثمر صندوق الاستثمارات العامة 500 مليون دولار في “صندوق البنية التحتية للألياف الضوئية الرقمية” بالهند.
وسيسهم استثمار الصندوق في هذه الصفقة في تعزيز وجود الصندوق في السوق الهندية بشكل عام، وقطاع التقنية بشكل خاص، حيث كان الصندوق استحوذ في وقت سابق من العام الحالي على حصة تبلغ 2.32% من شركة “جيو بلاتفورمز”، منصة الخدمات الرقمية الرائدة.
وتأتي هذه الصفقة وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” تماشيا مع استراتيجية الصندوق للاستثمار في القطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، وذلك من خلال اغتنام الفرص الاستثمارية المتنوعة محليا ودولياً.
ويبذل الصندوق جهوداً مقدرة من خلال تركيز محفظته الاستثمارية الدولية بالدخول في استثمارات تسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل، تدعم اقتصاد المملكة.
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